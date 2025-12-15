U Beogradu živi duže od pola života, ali ovo je rodni grad Nebojše Milovanovića

Rodni grad Nebojše Milovanovića je blizu Beograda
Nebojša Milovanović rođen je 29. septembra 1974.
Glumu je diplomirao 1999. godine u klasi profesora Vladimira Jevtovića, a već dugo važi za jednog od najcenjenijih i najangažovanijih glumaca svoje generacije.
Skoro da nema ozbiljnije domaće serije u kojoj se nije našla uloga za Nebojšu, a publika može da ga vidi i u predstavama njegovog matičnog Jugoslovenskog dramskog pozorišta. “Koreni”, “Vojna akademija”, “Branilac”,“Tajna vinove loze”, samo su neke od serija u kojima je igrao.
Nebojša Milovanović ostvaren je i na privatnom planu. Sa suprugom Tijanom dobio je četvoro dece – Veru, Stojana, Nadu i Andriju.
Iako u Beogradu živi i radi duže od pola svog života, Nebojša Milovanović rođen je u drugom gradu.
- Branko Ćopić se između ostalog bavi uspomenama u svojoj “Bašta sljezove boje”, i on zapravo priča o tome šta su uspomene i koliko su te uspomene dragocene – rakao je Nebojša Milovanović u podkastu magazin politika, odgovarajući na pitanje koliko često ide u rodni grad, Valjevo.
- To nije više taj grad. Naravno, to jeste grad u kom sam rođen, odrastao i proveo detinjstvo i jedan deo mladosti. Trudim se da ne tražim baš te staze, jer toga više nema. Ali volim i ponosan sam na Valjevo, nikada ga se nisa odrekao. Znam šta je tu dobro, šta je kvalitet, šta je prednost odrastanja u malom gradu.
Kako je rekao, i dalje se druži sa prijateljjima koje je upoznao tokom odrastanja.
- Imam prijateljstva koja traju i po 30, 40 godina, koja su iz tih dana i neraskidiva su. Nema ih mnogo, ali su zato najdragocenija.
