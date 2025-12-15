Redak porodični trenutak: Madona i Gaj Riči prvi put zajedno još od 2008. godine, sin Roko sve otkrio

Madona i Gaj Riči fotografisali su se zajedno, prvi put još od 2008. godine.

Nekadašnji bračni par koji je vodio dugu i iscrpljujuću borbu za starateljstvo, prešao je preko svih nesuglasica kako bi pružio podršku sinu. Roko Riči objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju sa roditeljima, koji su prisustvovali otvaranju njegove umetničke izložbe. Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images for Paramount Plus

- Ponosan sam što sam ono što jesam, ali sam još ponosniji što su moji roditelji zajedno, u istoj prostoriji, i što me podržavaju – napisao je njihov naslednik.

Susret pop zvezde i britanskog reditelja odigrao se u jednoj galeriji u Sohou. Madona i Gaj Riči pozirali su sa Rokom ispred njegovih umetničkih dela koja izgledaju kao da prikazuju njegovog oca i majku.

Madona i Gaj Riči u avgustu 2000. dobili su sina Roka, a u decembru iste godine venčali su se u jednom škotskom zamku. Pet godina kasnije obnovili su bračne zavete i usvojili dečaka iz Malavija.

Nekoliko dana uoči osme godišnjice braka, u decembru 2008. objavljeno je da se razvode, da su se dogovorili oko podele imovine, ali i starateljstva. Međutim, plan je propao kada je Roko Riči odlučio da ne želi više da živi sa majkom.

Usledila je pravna borba koja je, srećom, iza njih. Uostalom, Roko Riči ima već 25 godina, pa je i vreme da stare rane konačno zarastu.







