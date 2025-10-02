Bako, spremi nam normalne palačinke, pusti te bezglutenske: Ovo je čuveni recept Dijane Đoković

Recept Dijane Đoković za palačinke nadaleko je čuven

Dijana Đoković ne krije da se ne slaže baš uvek sa načinom ishrane koji praktikuju Novak i njegova supruga Jelena, ali i da im se „ne meša u izbor“.

Na veliku radost Stefana i Tare, baka im priprema omiljena jela kad god joj se ukaže prilika, odnosno kada ih roditelji dovedu u Beograd.

Photo by Cameron Spencer/Getty Images

‒ Kad god ima vremena, pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da se šetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: „Bako, spremi nam palačinke!“, pa se onda nadmećemo: „Koje ćete, bezglutenske ili normalne“, a Stefan kaže: „Bako, normalne, pusti te bezglutenske“ ‒ otkrila je uz osmeh Dijana Đoković.

Palačinke Dijane Đoković pripremaju se lako, pratite recept.

Sastojci

‒ 2 jaja

‒ 200 g brašna

‒ 4 kašike ulja

‒ 300 ml mleka

‒ 200 ml mineralne vode

‒ kašičica-dve šećera

‒ prstohvat soli Shutterstock

Priprema

Razbijte jaja u činiju pa dodajte šećer i so. Umutite mikserom, dodajte ostale sastojke sledećim redosledom: polovinu pripremljene količine brašna i mleka, pa ostatak brašna i mleka. Mešajte dok smesa ne postane glatka. Lagano dodajte mineralnu vodu i ulje i nastavite sa mešanjem.

Ostavite smesu da odstoji trideset minuta u frižideru, pa pecite sa obe strane na zagrejanom tiganju na koji ste stavili nekoliko kapi ulja. Nafilujte nadevom po želji i uživajte. Shutterstock









