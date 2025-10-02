Bako, spremi nam normalne palačinke, pusti te bezglutenske: Ovo je čuveni recept Dijane Đoković

Recept Dijane Đoković za palačinke nadaleko je čuven
Dijana Đoković ne krije da se ne slaže baš uvek sa načinom ishrane koji praktikuju Novak i njegova supruga Jelena, ali i da im se „ne meša u izbor“.
Na veliku radost Stefana i Tare, baka im priprema omiljena jela kad god joj se ukaže prilika, odnosno kada ih roditelji dovedu u Beograd.
‒ Kad god ima vremena, pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da se šetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: „Bako, spremi nam palačinke!“, pa se onda nadmećemo: „Koje ćete, bezglutenske ili normalne“, a Stefan kaže: „Bako, normalne, pusti te bezglutenske“ ‒ otkrila je uz osmeh Dijana Đoković.
Pročitajte: Čudna pita od meda - Dijana Đoković podelila recept svoje bake koji se u porodici prenosi generacijama
Palačinke Dijane Đoković pripremaju se lako, pratite recept.
Sastojci
‒ 2 jaja
‒ 200 g brašna
‒ 4 kašike ulja
‒ 300 ml mleka
‒ 200 ml mineralne vode
‒ kašičica-dve šećera
‒ prstohvat soli
Priprema
Razbijte jaja u činiju pa dodajte šećer i so. Umutite mikserom, dodajte ostale sastojke sledećim redosledom: polovinu pripremljene količine brašna i mleka, pa ostatak brašna i mleka. Mešajte dok smesa ne postane glatka. Lagano dodajte mineralnu vodu i ulje i nastavite sa mešanjem.
Ostavite smesu da odstoji trideset minuta u frižideru, pa pecite sa obe strane na zagrejanom tiganju na koji ste stavili nekoliko kapi ulja. Nafilujte nadevom po želji i uživajte.
Pročitajte još
Recept Suzane Mančić za najsočnije sarme, 600 grama mlevenog mesa dovoljno
Recept Suzane Mančić za sarme je jednostavan i uživaćete u obroku
04/10/2025Saznajte više
Vitka, a sita: Dijeta Olivere Kovačević skida kilograme i vraća šećer u normalu
Dijeta Olivere Kovačević svakome može da koristi
04/10/2025Saznajte više
Od Aviciija do Vivaldija - jedna noć, jedan orkestar: Zašto ne treba da propustite SYNTHONY?
Koncert "SYNTHONY" u Beogradu
03/10/2025Saznajte više
Vesna Zmijanac upisala kurs feng šuija i renovirala stan, rušila zidove i uredila ga po drevnim kineskim pravilima
Stan Vesne Zmijanac uređen je do najsitnijih detalja po feng šui pravilima
03/10/2025Saznajte više
Novo poglavlje razvoja kompleksa Airport City: Predstavljena nova poslovna kula ,,Tower 1”
AFI Airport City Belgrade
03/10/2025Saznajte više
Doncafe Džezverska - više od kafe
03/10/2025Saznajte više
Komentari (0)