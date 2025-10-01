Bajka u šoljici Nespresso kafe: Stigli su novi ukusi koji najavljuju praznike

Dok oktobar polako obavija grad mirisom pečenih kestena i prvih hladnih večeri, stižu nam i mali rituali koji najavljuju prazničnu čaroliju. Nespresso, poznat po tome što od svake šoljice pravi novo nezaboravno iskustvo, ovog puta donosi dve kafe iz limitirane serije koje prizivaju osećaj topline doma, blistavih ukrasa i radosti darivanja. To su Barista Creations Peppermint Pinwheel i Barista Creations Gingerbread – kafe koje nam otvaraju vrata u praznični svet pre nego što stigne decembar.

Peppermint Pinwheel: Osmeh u svakoj šoljici

Zamislite šarenu lizalicu od mente dok u vazduhu osećate svežinu i slatkoću. Upravo taj doživljaj krije se u Nespresso Vertuo kapsuli Peppermint Pinwheel. Ova jedinstvena kreacija spaja glatku mešavinu latinoameričkih i afričkih Arabika sa elegantnom svežinom peperminta. Rezultat je napitak koji kao da nosi boje praznika – crveno i belo, spojene u nežnu harmoniju ukusa.

Pored dominantne arome mente, u tragovima se otkrivaju i karanfilić, cimet i kardamom, što kafu čini još bogatijom i uzbudljivijom. Najlepše dolazi do izražaja kada ga pripremite kao Reverso – uz dodatak hladnog mleka, koje ističe notu peperminta. Svaka šoljica deluje kao mali praznični poklon koji donosi osmeh i toplinu. Nespresso

Gingerbread: praznična klasika u novom ruhu

Ako postoji miris koji simbolizuje praznike, onda je to svakako miris medenjaka. Barista Creations Gingerbread upravo je takav – topla, začinska nota đumbira upletena u glatku arabiku, sa blagim žitnim podtonovima. Kada je probate, imate osećaj kao da ste ušuškani u mekano ćebe, dok se spolja širi svetlucanje prazničnih lampica.

Đumbir unosi pikantnu svežinu, dok podseća na miris sveže pečenih kolačića. Kao i kod Peppermint Pinwheel kafe, i ovde dodatak hladnog mleka otkriva nove slojeve ukusa i pretvara svaku šoljicu u pravi praznični užitak. Ova kafa ne samo da donosi praznični duh, već inspiriše na kreativne recepte kod kuće – od jednostavnog kapućina do raskošnog Latte napitka. Nespresso

Kako do savršenih ukusa

Obe limitirane kafe nastaju od 100% Arabika zrna poreklom iz Brazila, Kolumbije i pažljivo odabranih afričkih regiona. Ova zrna prže se srednje tamno i brzo, kako bi razvila prirodnu slatkoću, dok se druga zrna prže nešto duže, što donosi baršunastu teksturu. Aroma peperminta i đumbira dodaje se kapsulama tek nakon procesa prženja, čuvajući punu svežinu i intenzitet ukusa.

Ritual koji nas uvodi u praznike

Nespresso ovom limitiranom serijom podseća da praznici ne počinju samo lampicama na ulicama ili prvim dekoracijama u izlozima. Oni počinju u malim, ličnim trenucima – prvoj šoljici kafe koja miriše na detinjstvo, na kolače, na radost. Tokom oktobra, kada nas hladno vreme sve više vuče ka domu, upravo su Peppermint Pinwheel i Gingerbread idealni saputnici koji unose toplinu u svaki dan. Nespresso

Nespresso je tako uspeo da kafu pretvori u praznični ritual. Bilo da uživate sami, u tišini jutra, ili u društvu dragih ljudi, svaka kapsula iz ove kolekcije postaje mali znak pažnje – prema sebi, prema drugima, prema trenutku. Zato neka vaši praznici počnu već sada, uz miris i ukus limitirane Nespresso serije koja donosi magiju u svaku šoljicu.

Recept za magičnu kafu GINGERBREAD VIENNOIS:

Sastojci:

1 kapsula Gingerbread

90 ml šlaga

5 ml meda

10 g medenjaka

Priprema:

1. Jednu kapsulu kafe Gingerbread pripremite direktno u šolju.

2. Dodajte šlag preko kafe.

3. Ukrasite komadićima medenjaka i prelijte medom.

4. Uživajte! Nespresso









