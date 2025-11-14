Praznične kafe koje otkrivaju magiju stvaranja ukusa

Praznična sezona je počela, jer stigli su neodoljivi mirisi aromatizovanih prazničnih kafa. Krenite na putovanje puno čuda uz Sweet Almond & Hibiscus – neočekivanu mešavinu koja donosi prefinjeni ukus slatkog badema, praćen cvetnim završetkom hibiskusa. Ili očarajte svoja čula uz Cinnamon & Candied Tamarind kafu koja sadrži toplinu začinskog cimeta i slatkast, džemast ukus tamarinda… Ovako nas je u praznične dane uveo Nespresso. Coffee ambasadorka nam je u butiku u Knez Mihailovoj ulici održala masterclass i pripremala nove kafe i otkrivala jedan po jedan magični korak do savršenih ukusa. Probali smo nove recepte, ukrasili svaku šoljicu tako da smo odmah osetili svu lepotu praznične magije: malo zlatnog praha, cvetni završetak i neodoljive praznične perlice na bogatoj kremi u Nespresso šoljicama… Sve ovo odlično je upareno sa rapsodijom ukusa u slanim i slatkim zalogajima koji sadrže isti miks aroma i začina kao i Festive Nespresso kafe. Magija je stigla u grad… Promo

Atelje čuda

Nespresso nam ove godine otkriva upravo to - magiju stvaranja ukusa, proslavu svakog koraka, rituala i trenutka koji vode ka radosnim okupljanjima u kojima kafa ima glavnu ulogu. Ova praznična limitirana serija upakovana je u živopisnu ambalažu kenijske umetnice Thandiwe Muriu, koja je inspiraciju pronašla u cvetu kafe. Sve ovo čini Nespresso Atelier čuda koji je stigao u butik u Knez Mihailovoj gde smo osetili radosne trenutke sezone: uzbuđenje iščekivanja, radost pronalaženja savršenih poklona i pripremanje neodoljivih recepata za veliki dan. Jer praznike ne čini samo jedan dan, to je svaki čarobni trenutak na putu do njega. Zato smo odmah dobili inspiraciju da ovaj Atelje čuda preselimo i u svoj dom…

Neodoljivi Advent kalendar

Nespresso je ove godine pored Festive kolekcije limitiranih kafa koju čini neodoljivi klasik Festive Espresso za Original i Festive Double Espresso za Vertuo liniju, i aromatizovane kafe Sweet Almond & Hibiscus i Cinnamon & Candied Tamarind, predstavio i omiljeni Nespresso Advent kalendar. Posebno osmišljen za istraživanje novih kafa i ponovno otkrivanje starih favorita, u kome nas poslednjeg dana čeka specijalni poklon... A Nespresso aparat je bezvremenski poklon koji podiže iskustvo uživanja u kafi, bilo da izaberete sofisticirani Vertuo Plus ili elegantni Essenza Mini. Zato zavirite u Nespresso Atelje čuda i uživajte u magiji stvaranja ukusa.






