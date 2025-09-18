Kiseli krastavci bez konzervansa i veštačkih dodatka, gotovo za nekoliko minuta

U zimnici najviše uživamo kad znamo da je domaća, pripremljena na zdrav i prirodan način, pa su neodoljivi domaći kiseli krastavci bez konzervansa uvek pravi izbor.
Mi vam donosimo najjednostavniji i najbrži recept za kiseljenje krastavčića, omiljenu zimnicu na našim prostorima, neodoljive, hrskave i ukusne kisele kornišone, za koje možete biti sigurni da su zdravi.
Po receptu koji vam predstavljamo danas oni se prave lako, osvežavajući su i hrskavi, a ne sadrže nikakve veštačke dodatke!
Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i malo strpljenja i dobićete ukusne kornišone, taman kisele koliko treba, koje možete poslužiti uz gotovo svako jelo tokom cele zime, a trajaće vam dugo.
Sastojci:
5 kg krastavčića (kornišona)
2,5 l vode
400 ml sirćeta
150 g soli
300 g šećera
mirođija po ukusu
crni biber u zrnu
Priprema:
Dobro operite kornišone, pa ih poređajte u čiste staklene tegle.
U jednoj dubljoj posudi pomešajte sirće, vodu, so i šećer, pa time prelijte krastavčiće.
U svaku teglu ubacite po nekoliko zrna bibera i mirođije po ukusu (ali ne preterujte). Dobro zatvorite tegle.
Stavite jednu čistu krpu na dno šerpe, pa poređajte tegle po njoj. Preko nalijte hladnu vodu, sve do poklopaca tegli, pa uključite šporet.
Nakon što voda proključa, ostavite da se kuva još pet minuta, pa izvadite tegle iz vode, umotajte ih u neku laganu tkaninu poput starih krpa ili frotirskog čaršava i ostavite da se u tome hladi postepeno.
