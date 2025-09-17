Zimnica Seke Aleksić miriše u njenom dvorištu: Pečena paprika, ajvar i pinđur pripremaju se na poseban način, preukusno

Zimnica Seke Aleksić uskoro će da se priprema u dvorištu porodičnog doma u Staroj Pazovi.

Budući da estradna umetnica ima svoju baštu, tačnije rasad, s obzirom na to da u svom dvorištu gaji piletinu i ostalu živinu, skuplja jaja i kada god je kod kuće ukućanima od organskih prirodnih sastojaka priprema naukusnija jela, bilo je samo pitanje dana kada će se oglasiti putem Instagrama i spomenuti kiseli kupus, krastavčiće, karfiol, šargarepu, a potom i pečene, lučene paprike, takođe ajvar pa i džem. Antonio Ahel/ATAImages

Fotografija koja je prethodne godine osvanula na njenom profilu, bez mnogo reči, međutim, nagovestila je da se zimnica Seke Aleksić tada uveliko spremala, te da su pevačica i njen suprug Veljko Piljkić krenuli od paprika.

Crvene šilje oprali su i očistili a potom ih stavili na roštilj, da se lepo prepreku kako bi kožicu skinuli a potom od njih napravili salatu sa lukom ili ih pak pripremili za ajvar.

Veruje se da će se narednih dana pevačica tek latiti kecelje, te da će u susret krsnoj slavi i novogodišnjim praznicima spremiti svakojake đakonije, koje će taman oko Božića biti gotove.

Teško je poverovati da se pevačica, koja godinama živi u luksuzu, u vili na tri sprata sa bazenom, okružena palmama i svakojakim skupocenim biljkama, lično bavi pripremom zimnice, međutim, to je jedina istina.

O tome je svojevremeno govorila i njena kućna pomoćnica koja je naglasila da Seka barabar sa njom obavlja sve poslove po kući, dok je istovremeno u stanju da spremi i po nekoliko jela na dnevnom nivou, ali i da ispuni slatke želje svojim mališanima Jovanu i Jakovu. Instagram

Bez sumnje, vlasnica brojnih hitova domaćica je za primer, takođe je istina da je slava i bogatstvo od pravih porodičnih vrednosti nisu odvojili.










