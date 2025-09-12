Nikola i Marko maminom pinđuru ne mogu da odole, paprike su savršeno pečene i sočne

Recept za pinđur Slavice Rokvić
Kada u domaćinskim kućama sve miriše na pečenu papriku, paradajz i starinske recepte jasno je da je nastupilo doba godine kada užurbano tragamo za oprobanim i dokazanim tehnikama za ostavljanje zimnice koje se tradicionalno prenose s kolena na koleno. Porodica Rokvić i ove godine spremno dočekuje zimu – a recept za pinđur Slavice Rokvić ima počasno mesto.
Udovica Marinka Rokvića godinama već pinđur prirpema po receptu svoje majke Milke, a na svom Instagram profilu pokazala je i kako izleda priprema ovog specijaliteta:
- Gotov pinđur. Malo truda i muke, ali vredelo je. Smederevac, najlepši ukusi na ovom šporetu. A recept za pinđur moje majke Milke za mene je najlepši - napisala je.
Ona je otkrila detaljan postupak pripreme i sve sastojke, pa i oni koji nikada nisu spremali zimnicu mogu da isprobaju ovaj tradicionalni recept za pinđur Slavice Rokvić.
- 6 kg crvenog paradajza
- 6 kg patlidžana
- seckane pečene paprike (otprilike)
- seckani beli luk (po ukusu)
- so, šećer i sirćetna kiselina (po ukusu)
- 1 l ulja
Priprema počinje pečenjem paradajza i patlidžana, koji se zatim ljušte, seckaju i krčkaju u velikoj šerpi. Kada smesa omekša, dodaju se pečene paprike i nastavlja se dugo mešanje, sve dok varjača ne otkrije dno šerpe. Posebno zagrejano ulje dodaje se u smesu, a zatim i so, šećer, sirće i beli luk. Vruć pinđur sipa se u tegle, koje se nakratko ostavljaju u rerni da se zatvore i očuvaju bez konzervansa.
- Ako ga budete spremali s ljubavlju, 100% će vam uspeti. Srećno - iskreno je poručila Slavica.
Izgleda da za Rokviće pinđur nije samo zimnica, već prava porodična uspomena, koja oslikava toplinu doma i mirise detinjstva.
Slavica, koja već godinama brižno čuva tradiciju, pokazala je da i u jednostavnim receptima ima mnogo emocija i uspomena.
Nema sumnje da će recept za pinđur Slavice Rokvić, koji je nasledila od svoje majke Milke, zauzeti počasno mesto na trpezi tokom hladnih dana koji nam predstoje.
