Nikola i Marko maminom pinđuru ne mogu da odole, paprike su savršeno pečene i sočne

Recept za pinđur Slavice Rokvić

Kada u domaćinskim kućama sve miriše na pečenu papriku, paradajz i starinske recepte jasno je da je nastupilo doba godine kada užurbano tragamo za oprobanim i dokazanim tehnikama za ostavljanje zimnice koje se tradicionalno prenose s kolena na koleno. Porodica Rokvić i ove godine spremno dočekuje zimu – a recept za pinđur Slavice Rokvić ima počasno mesto. G.G. ATA Image

Udovica Marinka Rokvića godinama već pinđur prirpema po receptu svoje majke Milke, a na svom Instagram profilu pokazala je i kako izleda priprema ovog specijaliteta:

- Gotov pinđur. Malo truda i muke, ali vredelo je. Smederevac, najlepši ukusi na ovom šporetu. A recept za pinđur moje majke Milke za mene je najlepši - napisala je.

Ona je otkrila detaljan postupak pripreme i sve sastojke, pa i oni koji nikada nisu spremali zimnicu mogu da isprobaju ovaj tradicionalni recept za pinđur Slavice Rokvić.

6 kg crvenog paradajza

6 kg patlidžana

seckane pečene paprike (otprilike)

seckani beli luk (po ukusu)

so, šećer i sirćetna kiselina (po ukusu)

1 l ulja

Priprema počinje pečenjem paradajza i patlidžana, koji se zatim ljušte, seckaju i krčkaju u velikoj šerpi. Kada smesa omekša, dodaju se pečene paprike i nastavlja se dugo mešanje, sve dok varjača ne otkrije dno šerpe. Posebno zagrejano ulje dodaje se u smesu, a zatim i so, šećer, sirće i beli luk. Vruć pinđur sipa se u tegle, koje se nakratko ostavljaju u rerni da se zatvore i očuvaju bez konzervansa.

- Ako ga budete spremali s ljubavlju, 100% će vam uspeti. Srećno - iskreno je poručila Slavica. Instagram/@rokvic.slavica

Izgleda da za Rokviće pinđur nije samo zimnica, već prava porodična uspomena, koja oslikava toplinu doma i mirise detinjstva.

Slavica, koja već godinama brižno čuva tradiciju, pokazala je da i u jednostavnim receptima ima mnogo emocija i uspomena.

Nema sumnje da će recept za pinđur Slavice Rokvić, koji je nasledila od svoje majke Milke, zauzeti počasno mesto na trpezi tokom hladnih dana koji nam predstoje. Instagram/@rokvic.slavica









