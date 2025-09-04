Gorica Popović i ove jeseni u vikendici sprema zimnicu: Peče paprike, pravi ajvar, kiseli papriku

Ajvar Gorice Popović - Tajna domaće zimnice bez premca

Glumica Gorica Popović ne važi samo za vrhunsku umetnicu, već i za ozbiljnu domaćicu. U njenoj vikendici, tokom septembra sve miriše na pečene paprike i paradajz, znak da je počela sezona pripreme zimnice. Shutterstock/Emmily

Ali ajvar Gorice Popović nije običan. Nema konzervansa, nema prečica, samo provereni recepti i mnogo ljubavi. “To mora da se voli, nema zimnice na brzinu,” kaže Gorica.

Gorica godinama sama pravi ljutenicu, turšiju, džemove, kompote, pa čak i domaći sok. Za ajvar koristi leskovački recept – puno paprika, paradajz, beli luk, so, šećer i malo ulja. Sve kuva na tihoj vatri, bez ikakvih dodataka.

- Zimnicu su nekad spremale moje baka i mama, a onda sam ja preuzela taj posao. Najčešće pravim turšiju, džemove, slatka, sokove i pod obavezno ljuticu, odnosno ljutenicu. To je leskovački recept, treba mnogo ljutih papričica i paradajza koji se obare pa samelju i kuvaju sa šećerom, belim lukom, doda se i malo soli i ulja – rekla je glumica za "Gloriju", pa dodala: Instagram/@gorica.ci

- Redovno meljem paradajz. Nekad sam ga i kuvala, sećam se bila sam mlada, neiskusna domaćica, kuvala sam paradajz na smederevcu iza kuće i onako vruć sipala u nezagrejane flaše. Jedna je pukla, ona vrela tečnost me polila i zadobila sam ozbiljne opekotine, zbog kojih sam završila u ambulanti. To mi je bio nauk za sledeći put.

Za Goricu je kuvanje više od rutine, to je umetnost: "Generalno kuvanje, pa i spremanje zimnice veoma je kreativna delatnost. Važno je da se držiš recepta, da vodiš računa o kvalitetu povrća i voća, da ne preteruješ ni sa jednim sastojkom. Pošto brinem i o zdravoj ishrani, ni u šta ne stavljam konzervanse, već samo so. Znači, treba voleti to i dati sebi vremena, nikako ne raditi u žurbi" - poručila je glumica.

Vikendica koju glumica ima na Srebrnom jezeru okružena je baštom, a tu sama gaji povrće. Tu i nastaje čuveni ajvar Gorice Popović. Nema tu kuvara, nema pomoći – sve sama sprema, i to sa osmehom. Instagram/@gorica.ci Instagram/@gorica.ci

Pored kuvanja, bavi se i šivenjem, vezom i pačvorkom. “Uvek ima posla, ali meni to nije teško. Volim kad je sve uređeno i kada u kući miriše na sveže,” rekla je jednom prilikom.

Poznato je da kolege jedva čekaju da dobiju teglu nečega iz Goričine kuhinje. Ajvar, ljutenica, slatko, džem, sokovi, sve je to deo paketa koji ona s ljubavlju deli. Ipak, ajvar Gorice Popović nema premca.









