Kad nemate ideju za ručak: Suzana Mančić oduševila receptom, ukusno jelo od onoga što imate u frižideru

Recept Suzane Mančić oduševio domaćice

Svi koji poznaju Suzanu Mančić bez mnogo razmišljanja će vam reći da je domaćica kakva se samo poželeti može, a uvek rado viđeno lice sa malih ekrana savršeno se snalazi i u kuhinji. To je bezbroj puta dokazala. Boško Karanović

‒ Počela sam da kuvam vrlo rano. Već sa 12, 13 godina umela sam da napravim i ručak i desert, i da takvim iznenađenjem sačekam roditelje kada se vrate s posla – rekla je Suzana jednom prilikom.

Juče je na Instagramu pratioce iznenadila zanimljivim receptom. Svašta se krčalo u velikoj šerpi, a i boje u njoj bile su neodoljive. Mirisna i omamljujuća fotografija. Suzana je odmah objasnila o čemu je reč:

“Kad nemate ideju šta za ručak, samo pogledajte šta imate u frižideru. Ovo je takozvani letnji pasulj, ali koliko je samog pasulja, toliko je i raznog povrća unutra. Miriše odlično, biće i ukusno!”

Kao što se može videti na slici tu su paprika, šargarepa, pečurke, tikvice, razni začini. Jednostavno za pripremu, lagano za varenje a preukusno.

Šta nam je više potrebno od jednog ovakvog tanjira zdravlja tokom letnjih dana? Instagram









