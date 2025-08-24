Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Kad nemate ideju za ručak: Suzana Mančić oduševila receptom, ukusno jelo od onoga što imate u frižideru

Kad nemate ideju za ručak: Suzana Mančić oduševila receptom, ukusno jelo od onoga što imate u frižideru

Autor: | 24/08/2025

0

Recept Suzane Mančić oduševio domaćice

Svi koji poznaju Suzanu Mančić bez mnogo razmišljanja će vam reći da je domaćica kakva se samo poželeti može, a uvek rado viđeno lice sa malih ekrana savršeno se snalazi i u kuhinji. To je bezbroj puta dokazala.

Boško Karanović

 
 

‒ Počela sam da kuvam vrlo rano. Već sa 12, 13 godina umela sam da napravim i ručak i desert, i da takvim iznenađenjem sačekam roditelje kada se vrate s posla – rekla je Suzana jednom prilikom.

Juče je na Instagramu pratioce iznenadila zanimljivim receptom. Svašta se krčalo u velikoj šerpi, a i boje u njoj bile su neodoljive. Mirisna i omamljujuća fotografija. Suzana je odmah objasnila o čemu je reč:

Pročitajte Tuga u domu Suzane Mančić, oglasila se na mrežama potresnom fotografijom

“Kad nemate ideju šta za ručak, samo pogledajte šta imate u frižideru. Ovo je takozvani letnji pasulj, ali koliko je samog pasulja, toliko je i raznog povrća unutra. Miriše odlično, biće i ukusno!”

Kao što se može videti na slici tu su paprika, šargarepa, pečurke, tikvice, razni začini. Jednostavno za pripremu, lagano za varenje a preukusno.

Šta nam je više potrebno od jednog ovakvog tanjira zdravlja tokom letnjih dana?

Instagram

 

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Mirko Tabašević
Tagovi: Suzana Mančić recept suzane mančić ručak suzane mančić recept za ručak

Pročitajte još

Najnovije vesti