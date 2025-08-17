Ako ste poslednjih meseci makar jednom otvorili TikTok, verovatno ste naleteli na zelenu salatu sa TikToka poznatu kao „life-changing“. Recept je podelila korisnica @bakedbymelissa, a do sada je skupio skoro pola miliona lajkova. Da, tolika frka oko obične salate...

Ali da li je ovo samo još jedan TikTok trend bez pokrića ili zaista vredi truda? Isprobali smo zelenu salatu sa TikToka koja menja život, i evo šta mislimo. Freepik/freepik

Recept za zelenu salatu sa TikToka pravi se od par sastojaka koje najverovatnije već imate kod kuće:

glavica iceberg zelene salate

sok od jednog limuna

2 kašike maslinovog ulja

malo alkoholnog sirćeta

1 čen belog luka

1/2 kašičice soli

biber po ukusu

Sve što treba uraditi jesta da iseckate salatu, dodate ostale sastojke i sve dobro promešate. Bez preciznih mera, bez komplikacija, već spontano i jednostavno.

Dok neki tvrde da je ovo „samo obična salata“ i da Italijani ovako jedu već decenijama, drugi su oduševljeni kombinacijom ukusa i jednostavnošću pripreme. Priznajemo, nije spektakl, ali jeste jako dobra. Ukusna, osvežavajuća, lagana, i gotova za manje od 5 minuta. Idealna za brzinski ručak ili kao dodatak večeri s društvom.

Vredi li probati? Definitivno da. Zelena salata sa TikToka nije revolucionarna, ali je sjajan trik za one dane kada vam treba nešto brzo, zdravo i ukusno. Samo jedna napomena, zbog tečnosti koju otpušta stajanjem, nije baš za čuvanje - pojedite je odmah.









