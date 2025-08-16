Pica od samo 250 kalorija, i to bez brašna

Ako tražiš zdravu verziju pice koja ne sabotira tvoju dijetu, ova fit pica od belanaca je idealno rešenje! Bez brašna, bez kvasca, niskokalorična i bogata proteinima – prava opcija za večeru ili brz, lagan obrok. Kora od belanaca se priprema za svega nekoliko minuta, a uz dodatak povrća i niskomasnog sira dobijaš savršen balans ukusa i nutritivne vrednosti.
U nastavku te čeka kompletan recept za picu koji će ti pokazati kako da napraviš picu od svega 250 kalorija, a da ne izgubiš onaj pravi "pizza" osećaj. Idealno za sve koji prate kalorije, treniraju ili jednostavno žele zdraviju ishranu.
Sastojci za 1 porciju:
- 4 belanca (oko 136 kcal)
- Začini po ukusu: so, origano, beli luk u prahu, biber
- 2 kašike paradajz pirea ili passate (10–15 kcal)
- 30 g niskomasnog sira (npr. light mocarela) (60–70 kcal)
- Povrće po izboru: čeri paradajz, paprika, pečurke, rukola (10–20 kcal)
- Ukupno: 220–250 kcal (u zavisnosti od dodataka)
Priprema:
Umuti belanca sa malo soli, origana i belog luka u prahu, dok blago ne zapene (ne mora da bude sneg). Sipaj ih u teflonski tiganj (ili pleh sa papirom za pečenje) i peci na srednjoj vatri dok se ne stegne kao palačinka (oko 2–3 min po strani). Možeš peći i u rerni na 200 °C oko 8 minuta.
Premaži koru paradajz sosom, dodaj sir i povrće. Vratiti u rernu (ili poklopiti ako si u tiganju) još 3–5 minuta dok se sir ne istopi. Po želji, dodaj rukolu, bosiljak ili čili pahuljice na kraju.
Prijatno!
