Kultni recept Dženifer Aniston za kolač iz Prijatelja

Dženifer Aniston, glumica čije je ime zauvek povezano sa likom Rejčel Grin i klutnom serijom "Prijatelji", ostvarila je zavidnu karijeru. Osim ove serije, glumica se dokazala i u romantičnim komedijama i dramama, te osvojila publiku ali i filmske kritičare širom sveta.

Ipak, jedan trenutak iz šeste sezone "Prijatelja" ostao je posebno upamćen, a to je scena u kojoj Rejčel pokušava da napravi kolač za Dan zahvalnosti. Od biskvita, preko slatkog džema do sloja mlevenog mesa - tako je izgleda recept Dženifer Aniston koji je nasmejao milione i zauvek postao deo pop kulture. Photo by Leon Bennett/Getty Images

U devetoj epizodi šeste sezone "Prijatelja", Rejčel odlučuje da spremi trifle, tradicionalni engleski slojeviti desert.

Međutim, zbog zalepljenih stranica u kuvaru, greškom kombinuje recept za trifle i pastirsku pitu. Tako u desert dodaje i sloj govedine, graška i crnog luka.

Reakcije na kolač Dženifer Aniston bile su legendarne! Ros jedva uspeo da ga proguta i izusti da “ima ukus kao da jede noge”, dok je Džo oduševljeno ocenio: “Krem? Dobar! Džem? Dobar! Meso? Dobro! YouTube/@TBS

Ovaj trenutak savršeno prikazuje Rejčelin lik koja je bila dobronamerna ali vrlo trapava u kuhinji. Recept Dženifer Aniston za kolač iz serije "Prijatelji" postao je sinonim za kulinarske gafove koje se pamte, a fanovi ga i danas prave na tematskim zabavama. Sada ga možete isprobati i vi.

Recept Dženifer Aniston za kolač iz serije Prijatelji

1 staklena duboka posuda ili činija, prečnika min 19 cm

680 g patišpanja ili kupovnih kora za torte isečenih na kockice

140 g džema od maline bez semenki

475 ml pudinga od vanile

680 g svežih malina

60 g kokosa

115 g krušaka iz kompota

3 manja kivija

130 g Nutelle

1 srednja banana isečena na kolutove

480 ml umućene slatke pavlake

2 g ekstrakta vanile

15 g šećera u prahu

YouTube/@TBS

Na dno posude stavite polovinu iseckanog patišpanja Premažite džemom od malina. Dodajte polovinu pudinga od vanile. Rasporedite polovinu svežih malina. Dodajte ostatak patišpanja, pa po želji dodajte mleveno meso (kokos pomešan s Nutelom), grašak (sitno seckan kivi) i crni luk (kruške iz kompota iseckane na tanke listće). Premažite preostalim pudingom od vanile, preko poređajte banane, pa završite slatkom pavlakom (umućenom s ekstraktom vanile i šećerom u prahu). Ukrasite malinama i ohladite nekoliko sati u frižideru.









