Letnji ručak za manje od 400 dinara

Toplotni talas doneo nam je temperature koje idu do 40 stepeni, a ovih dana se u retko kom domu uključuje ringla, a rernu i da ne pominjemo. Upravo zbog toga domaćice traže lagana jela, često od povrća i sira, a bez mesa.
Jedno takvo upravo je pred nama. Za njegovu pripremu vam ne treba mnogo vremena, niti para, jer svi sastojci kad se zbroje (ako uzmemo prosečne cene u prodavnicama u Srbiji za jul mesec) ne iznose više od 400 dinara.
Sastojci:
8 paprika
5 većih krompira
2 glavice luka
4-5 češnjeva belog luka
400 g kisele pavlake
začini po želji: so, biber...
Priprema:
Najpre uključite rernu. Paprike izdubite. Luk dinstajte, a kad omekša, dodajte mu krompir koji ste narendali ili iseckali. Dodajte beli luk, a onda i začinite po ukusu. Sipajte pola pavlake i ostavite da se hladi.
Paprike napunite smesom, stavite u šerpu ili pleh, pa dodajte ostatak pavlake, razmućen sa deci vode. Pecite ih oko 45 minuta.
Komentari (0)