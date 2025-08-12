Letnji ručak za manje od 400 dinara

Toplotni talas doneo nam je temperature koje idu do 40 stepeni, a ovih dana se u retko kom domu uključuje ringla, a rernu i da ne pominjemo. Upravo zbog toga domaćice traže lagana jela, često od povrća i sira, a bez mesa.

Jedno takvo upravo je pred nama. Za njegovu pripremu vam ne treba mnogo vremena, niti para, jer svi sastojci kad se zbroje (ako uzmemo prosečne cene u prodavnicama u Srbiji za jul mesec) ne iznose više od 400 dinara. Pexels

Sastojci:

8 paprika

5 većih krompira

2 glavice luka

4-5 češnjeva belog luka

400 g kisele pavlake

začini po želji: so, biber...

Priprema:

Najpre uključite rernu. Paprike izdubite. Luk dinstajte, a kad omekša, dodajte mu krompir koji ste narendali ili iseckali. Dodajte beli luk, a onda i začinite po ukusu. Sipajte pola pavlake i ostavite da se hladi.

Paprike napunite smesom, stavite u šerpu ili pleh, pa dodajte ostatak pavlake, razmućen sa deci vode. Pecite ih oko 45 minuta.

