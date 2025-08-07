Visoke letnje temperature uvek podrazumevaju dve stvari: treba nam nešto hladno i ne pada nam na pamet da uključujemo rernu kada želimo da se zasladimo.
Upravo te dve stvari spaja ova sladoled torta, krajnje jednostavan dezert od napolitanki i šlaga, kojima se dodaje samo još čokoladni krem.
Ovaj osnovni recept možete obogatiti po svom ukusu, ali verujte nam – to nije neophodno da se zasladite i rashladite!
Sastojci:
250 g slatke pavlake za šlag
2 kašike čokoladnog krema
300 g napolitanki
Pročitajte Jogurt kolač spreman za 5 minuta - Bez brašna, ulja i šećera
Priprema:
Umutite slatku pavlaku dok ne dobijete šlag, pa dodajte čokoladni krem i mutite još malo, dok se ne sjedini. Podmažite uljem kalup za tortu, pa ga obložite prozirnom folijom.
Namažite po dnu kalupa 1/4 pripremljenog šlaga, poravnajte, pa poređajte napolitanke preko. Namažite novi sloj šlaga, ponovo ređajte napolitanke i tako ponavljajte sve dok ne potrošite materijal.
Stavite u frižider na dva sata, da se stegne.
Potom preklopite tacnom, pa okrenite torticu i skinite prozirnu foliju. Po ukusu, ukrasite topljenom čokoladom, čokoladnim mrvicama, mlevenim orašastim plodovima itd.
Pročitajte još
Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta
Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta, idealna poslastica za visoke letnje temperature
07/08/2025Saznajte više
30 godina kasnije: Doručak princeze Dajane hit na TikToku
Saznajte šta je bio omiljeni doručak princeze Dajane i zašto je ova zdrava navika postala popularna širom sveta
07/08/2025Saznajte više
Malta – putovanje kroz vreme
06/08/2025Saznajte više
Belgrade Music Week zauzima LIDERSKU POZICIJU na svetskoj festivalskoj mapi: Osvojio globalno priznanje rame uz rame sa bendom COLDPLAY
Belgrade Music Week festival, u organizaciji kompanije SKYMUSIC, osvojio je bronzu u kategoriji Event Marketinga prestižnoj svetskoj smotri Eventex Awards 2025
06/08/2025Saznajte više
Zašto je dom Lenija Kravica toliko moćan? Uverite se i sami
U svom domu Leni Kravic kombinuje estetiku, umetnost i emociju, a enteriijer obiluje stvaralačkim izrazom i luksuzom
05/08/2025Saznajte više
GONDOLA ETHNO VIBE: Putovanje kroz vekove, sa pogledom u budućnost
Gold Gondola je tokom vikenda za sve svoje poslovne partnere, predstavnike privrede, javnog života, prijatelje i turiste - goste Zlatibora, upriličila svečanu manifestaciju pod nazivom GONDOLA ETHNO VIBE
05/08/2025Saznajte više
Komentari (0)