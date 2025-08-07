Sladoled torta od tri sastojka spremna za 5 minuta

Visoke letnje temperature uvek podrazumevaju dve stvari: treba nam nešto hladno i ne pada nam na pamet da uključujemo rernu kada želimo da se zasladimo.

Upravo te dve stvari spaja ova sladoled torta, krajnje jednostavan dezert od napolitanki i šlaga, kojima se dodaje samo još čokoladni krem. youtube printscreen

Ovaj osnovni recept možete obogatiti po svom ukusu, ali verujte nam – to nije neophodno da se zasladite i rashladite!

Sastojci:

250 g slatke pavlake za šlag

2 kašike čokoladnog krema

300 g napolitanki

Priprema:

Umutite slatku pavlaku dok ne dobijete šlag, pa dodajte čokoladni krem i mutite još malo, dok se ne sjedini. Podmažite uljem kalup za tortu, pa ga obložite prozirnom folijom.

Namažite po dnu kalupa 1/4 pripremljenog šlaga, poravnajte, pa poređajte napolitanke preko. Namažite novi sloj šlaga, ponovo ređajte napolitanke i tako ponavljajte sve dok ne potrošite materijal.

Stavite u frižider na dva sata, da se stegne.

Potom preklopite tacnom, pa okrenite torticu i skinite prozirnu foliju. Po ukusu, ukrasite topljenom čokoladom, čokoladnim mrvicama, mlevenim orašastim plodovima itd.









