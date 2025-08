Švarcvald torta u čaši, nikad jednostavniji recept

Klasična Švarcvald torta je provereni član svakog svečanog stola! Osim što privlači poglede, svaki sloj je preukusan.

Pročitajte Čokoladna torta gotova za 15 minuta

Međutim, iako ukusan, mnoge domaćice odutaju od pripreme ovog recepta, jer je dosta kompilkovan. Zato, hajde da malo pojednostavimo stvar. Ako nemate puno vremena za pripremu ovog deserta, onda je ovaj recept baš za vas. unpict iStok Getty Images Plus

Evo šta je potrebno za Švarcvald tortu iz čaše!

Sastojci (za 6 - 8 osoba):

2 pakovanja kompota od višanja (od po 720 g) ili zaleđenih višanja

1 pakovanje pudinga od vanile

190 g šećera

50 g iseckanih badema

300 maskarpone sira

500 g svežeg sira sa niskim procentom masnoće

2 dl pavlake za šlag

50 g čokolade za kuvanje

300 g biskvita za tortu (gotovi proizvod)

po 150 ml espreso kafe

Primera Švarcvald torte u čaši:

Procedite višnje da dobijete oko 700 ml soka. Pomešajte prašak za puding, 40 g šećera i 5 kašika soka od višanja. Zakuvajte preostali sok od višanja. Dodajte razmućeni puding i kuvajte neprestano mešajući oko minut. Zatim dodajte i višnje.

Propržite bademe bez dodavanja masnoće.Onda pomešajte maskarpone, sveži sir, preostali šećer i sok. Stavite pavlaku u šlag i pomešajte u smesu od sira zajedno sa bademima i čokoladom.

Izlomite biskvit na komade. Naslažite slažite slojevito po čašama. Nakapajte mešavinom espresa i Baileysa. Na to stavite kompot i krem. Sve to ponovite 1-2 puta. Ukrasite višnjama i stavite u frižider do posluživanja.

Prijatno!