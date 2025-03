Omiljena pita Cece Ražnatović lako se pravi, savršena za dane posta

Svetlana Ceca Ražnatović, jedna od najvećih muzičkih zvezda Balkana, poznata je ne samo po svojim hitovima, već i po tome što dosledno obeležava sve verske praznike.

Tokom posta Ceca Ražnatović jede jednostavna ali ukusna jela, baš kao što je pita sa šampinjonima. Instagram/cecaraznatovic

Ovo jelo nije samo ukusno, već je i izuzetno jednostavno za pripremu, što ga čini idealnim za sve koji poste ili žele da uživaju u laganom obroku.

Pored toga, recept Cece Ražnatović za pitu sa šampinjonima je ukusan i brzo se priprema, što ga čini pogodnim za svaku priliku.

Ceca je otkrila da uz ovaj obrok voli da popije i čašu svežeg soka od paradajza, što dodatno doprinosi zdravoj i osvežavajućoj ishrani tokom posta: Freepik/KamranAydinov

- Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vreme naučimo sve što se kuvanja tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome, niti me to interesuje. Da se razumemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već jednostavno, imam mogućnost izbora. Nisam nikakva kuvarica, ali sam zato sjajna domaćica. Kad god da dođu kod mene gosti, oni su dobro posluženi, ugošćeni i stojim iza toga što govorim - izjavila je pevačica ranije, piše Telegraf.

Recept Cece Ražnatović za pitu sa šampinjonima

Sastojci

500 g kora za pitu

500 g šampinjona

2 manja praziluka

1 dl ulja

1 čaša kisele vode

1 prašak za pecivo

mešavina začina, biber, so

Praziluk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne omekša. Dodajte naseckane šampinjone i nastavite da dinstate dok tečnost ne ispari. Posolite, pobiberite i dodajte mešavinu začina po ukusu. Kore podelite na tri dela. Prve dve premažite mešavinom ulja i kisele vode, a na treću dodajte pripremljeni nadev. Urolajte pitu i poređajte je u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.

Ova pita je savršen izbor za sve koji poste, ali i za one koji vole lagane i zdrave obroke. Pored toga što je ukusna i zasitna, možete je služiti toplu ili hladnu, uz osvežavajući sok od paradajza, kao što to radi Ceca.

Ukoliko tražite inspiraciju za jednostavan, brz i ukusan posni obrok, recept Cece Ražnatović za pitu sa šampinjonima je pravi izbor!