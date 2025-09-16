Višak od 23 kg je prošlost, dijeta Aleksandre Prijović topi salo posle porođaja za samo nekoliko dana

Dijeta Aleksandre Prijović topi salo brzinski

Pevačica Aleksandra Prijović 3. septembra u popodnevnim časovima na svet je donela dugo priželjkivanu ćerku kojoj su dali ime Aria. Slavilo se nekoliko dana, a sada četvoročlana porodica uživa u domu na Bežanijskoj kosi.

Osim glasa, Prijin zaštitni znak je i vitka linija, a nedavno pevačica je govorila o periodu kada je kuburila sa kilogramima.

Naime, kada se porodila i na svet donela prvo dete, sina Aleksandra, imala je 23 kilograma više, jer u trudnoći nije toliko vodila računa o tome šta unosi u organizam.

Budući da je uskoro trebalo da se vrati nastupima, Aleksandra se obratila nutricionisti i on joj je prepisao plan ishrane kog se striktno pridržavala.

Odmah je ukinula slatkiše, testo, gazirane sokove i masnu hranu, a na njenom stolu ubrzo su se našli riba, sveže povrće, ceđeni sokovi i voda koju je svakodnevno unosila u velikim količinama.

S obzirom na to da je ćerku kao i sina donela carskim rezom Prijovićeva nije smela da trenira, a ubrzo je režim ishrane doneo sjajne rezultate i kilogrami su nestali kao od šale.

Pevačica nije povratila ni gram, a kako je jednom prilikom otkrila, sada i ne može da se ugoji, apetit je nestao, a vremena za hranu ima sve manje.

Gotovo sigurno će i sada primeniti isti način mršavljenja jer se pokazao kao izuzetno delotvoran, pa nas ne bi iznenadilo da se uskoro pojavi u javnosti kao da nikada nije bila trudna.

