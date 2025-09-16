Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Višak od 23 kg je prošlost, dijeta Aleksandre Prijović topi salo posle porođaja za samo nekoliko dana

Višak od 23 kg je prošlost, dijeta Aleksandre Prijović topi salo posle porođaja za samo nekoliko dana

Dijeta Aleksandre Prijović topi salo brzinski

Pevačica Aleksandra Prijović 3. septembra u popodnevnim časovima na svet je donela dugo priželjkivanu ćerku kojoj su dali ime Aria. Slavilo se nekoliko dana, a sada četvoročlana porodica uživa u domu na Bežanijskoj kosi.

Osim glasa, Prijin zaštitni znak je i vitka linija, a nedavno pevačica je govorila o periodu kada je kuburila sa kilogramima.

Naime, kada se porodila i na svet donela prvo dete, sina Aleksandra, imala je 23 kilograma više, jer u trudnoći nije toliko vodila računa o tome šta unosi u organizam.

Budući da je uskoro trebalo da se vrati nastupima, Aleksandra se obratila nutricionisti i on joj je prepisao plan ishrane kog se striktno pridržavala.

Odmah je ukinula slatkiše, testo, gazirane sokove i masnu hranu, a na njenom stolu ubrzo su se našli riba, sveže povrće, ceđeni sokovi i voda koju je svakodnevno unosila u velikim količinama.

S obzirom na to da je ćerku kao i sina donela carskim rezom Prijovićeva nije smela da trenira, a ubrzo je režim ishrane doneo sjajne rezultate i kilogrami su nestali kao od šale.

Pevačica nije povratila ni gram, a kako je jednom prilikom otkrila, sada i ne može da se ugoji, apetit je nestao, a vremena za hranu ima sve manje.

Gotovo sigurno će i sada primeniti isti način mršavljenja jer se pokazao kao izuzetno delotvoran, pa nas ne bi iznenadilo da se uskoro pojavi u javnosti kao da nikada nije bila trudna.

