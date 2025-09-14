Goca Tržan otišla ispod 50 kg, iz ishrane izbacila samo jednu namirnicu

Dijeta Goce Tržan, ili je bolje reći restrikcija u namirnicama urodila je plodom. Pevačica sa viškom kilograma ima problema od najranijih tinejžerskih dana.
Poput svake druge dame smatrala je da bi bez kilo, dva izgledala bolje i stalno je radila na tome.
Izgladnjivanja i strogi režimi ishrane u jednom momentu dali su rezultate u sledećem već su se kilogrami vraćali i tako u krug sve dok se nije prijavila za učešće u rijaliti programu “Survivor”.
U poznatom programu gde je najveći deo dana živela na pirinču i onome što upeca pop zvezda smršala je kao nikada pre.
Imala je ispod 50 kilograma a tadašnji suprug i ćerkica Lena gotovo da je na aerodromu nisu prepoznali.
Od tog momenta Goca se okrenula održavanju pomenute kilaže krenula je i da trenira a sve je znatno uzelo maha kada je uplovila u vezu sa 15 godina mlađim bubnjarem.
U želji da sa njim zasnuje porodicu dodatno je ishranu korigovala a pre izvesnog vremena otkrila je šta je bio njen kamen spoticanja.
- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga - kazala je Goca pa objasnila:
- To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima.
- Nije problematično kao kupovno.Sama pravim picu. Izbegavam slatkiše, ali opet ne mogu da odolim sladoledu. Mora čovek sebi ponekad da ugodi i da bude srećan.
- Svi smo mi živi ljudi i volimo da prekršimo zdrav režim ishrane - zaključila je pop pevačica pa dodala da često koristi kikiriki puter i med kada poželi da se zasladi.
Dijeta Goce Tržan po svemu sudeći nije mnogo rigorozna, u najvećoj meri ona izbegava testa dok što se slatkiša tiče tu i tamo voli sebi da ugodi.
