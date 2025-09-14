Domaći sok po receptu Slavice Rokvić, kakav niste probali: Mora da se popije u roku od dva dana

Domaći sok po receptu Slavice Rokvić
Slavica Rokvić istinski je zaljubljenik u prirodu i zdrav način života, što se može zaključiti i po njenim objavama na društvenim mrežama.
Baka petoro unučadi pleni lepim i negovanim izgledom, ali i odličnom formom, a za to je dobrim delom zaslužna i pravilna ishrana zasnovana na svežem voću i povrću. Biljke imaju veliki značaj u njenom životu, a osim za ishranu, koristi ih i za negu lica i tela.
Slavia Rokvić nesebično deli savete na koje sve načine je moguće iskoristiti lekovito bilje, a u njenim objavama mogu se naći i recepti za razne ukusne đakonije.
Pročitajte Sok za dizanje energije po receptu Maje Volk - Potrebna su 4 sastojka i ni kap vode
Tokom boravka na Tari podelila je utiske, oduševljena prelepom prirodom.
- Neverovatno, prelepo prirodno prostranstvo. Prostor koji u meni budi sva čula. Gde se osećam kao u najdivnijoj bajci. Gde se ruže vetrova ukrštaju sa mirisom četinara, lekovitog bilja, šumskih jagoda, borovnica.
Slavica je otkrila i recept za specijalitet kakav se retko sreće.
- Kod jedne divne žene prvi put sam probala sok od hajdučke trave i dobila recept. Beli sveži cvetovi se potope u vodu 24 sata, zatim se doda malo šećera, mada bih ja dodala meda i limunovog soka. U roku od dva dana mora da se popije.
- Rashlađen, lekovit napitam u letnjim žegama na prirodan način reguliše toplotu organizma -napomenula je.
