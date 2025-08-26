Roland Nemet: Dvostruki pobednik kancera govori o svom putu ozdravljenja u kom je ključnu ulogu imao jedan sok

Roland Nemet je dvostruki spobednik kancera, ima neverovatnu životnu priču, a njegova borba sa leukemijom mnoge je inspirisala da budu istrajni u svojim bitkama za ozdravljenje.

Zato priču sa Rolandom započinjemo pitanjem koliko mu znači da se njegova priča što dalje čuje, kao i sve što mu je tokom dugog perioda pomoglo za ozdravljenje, budući da je svoj put posvetio pomaganju drugima, koliko je u njegovoj moći. Promo

- Meni lično to nije najvažnije. To je važno onima koji se sada bore, koji se plaše, strahuju i pate. Njima je važno da saznaju, da čuju i da, pored toga što će razumeti, i poveruju da postoji izlaz. Za mene je svaki put kada ispričam svoju prošlost i svoje velike borbe i patnje – kao da otvaram staru ranu. Ali znam da to nekome može dati toliko snage da mu šanse za preživljavanje budu i stotinu puta veće.

Pored toga, svoj život sam posvetio tome da pomažem koliko god mogu. Da kad god je moguće, spasim ljude od one patnje i straha kroz koje sam i sam morao da prođem. U proteklih 9 godina učio sam i duboko se posvetio istraživanju tajni integrativne medicine. Danas ne želim samo da motivišem, već i da dam savete koji mogu višestruko povećati šanse za preživljavanje onima koji se i dalje bore.

Kako je tekla vaša borba od četvrte godine, kada ste prvi put dobili leukemiju? Imali ste i pogrešnu dijagnozu, zar ne?

- Ne bih to nazvao pogrešnom dijagnozom, već pogrešnim lečenjem – prvenstveno zato što je leukemija podmukla bolest i veoma liči na hroničnu anemiju. Pre 23 godine bilo je teško otkriti je iz prvog puta. Mnogi veruju da se tako malo dete ne može sećati, ali to nije istina. Ja se svega sećam – i dan-danas nosim te ožiljke, ne samo na srcu nego i u duši. I danas se dešava da se probudim noću zadihan, mokar od znoja, jer sanjam kako me guraju na operaciju ili na uzimanje uzorka koštane srži. Bolelo je. I danas boli. Ali verujem da, ako budem dovoljno glasan, moj glas će čuti mnogi, i neko će se spasti. Zajedno smo jači.

Preselili ste se u Mađarsku zbog lečenja. Vašoj majci je tada doktorka rekla da ćete poživeti dve nedelje. Kako ste se nosili sa nedaćama?

- Moje stanje je bilo vrlo rizično. Naravno, tada nisam sve to u potpunosti razumeo. Ali sa osam godina već sam znao šta znači smrt, jer mi je otac pre toga preminuo. Možda je unutrašnja snaga ključ – nesvesno sam stalno sanjao da ću ozdraviti, to sam želeo, u to sam verovao i sve što su mi rekli hrabro sam prolazio, jer sam želeo da učinim sve da ozdravim.

Kada je počelo da vam bude bolje zahvaljujući vašem dedi? Kakve promene ste osetili i zahvaljujući soku od spelte?

- Moj deda je bio heroj. On me je spasao. Kada je situacija bila teška, malo je ljudi verovalo u moj oporavak, ali on nije odustajao. Borio se i prelazio svaku prepreku. Informacija o speltinoj travi došla je iz pouzdanog izvora. Deda nije oklevao – bez pametnog telefona, interneta i luksuznog automobila, samo sa jednom adresom, krenuo je da pronađe ono što može doneti nadu. Danas znamo da zeleni sok od spelte nije doneo samo nadu – doneo je i moj život. O tome ću više pisati u knjizi na kojoj sada radim, a koju će vredeti pročitati svako ko želi da sazna zašto spelta može imati potencijalno antikancerogeno dejstvo.

Izgubili ste oca kada se bolest vratila, kada ste dobili kancer – imali ste samo osam godina. Izgubili ste na taj način detinjstvo i osetili velike gubitke u isto vreme. Kakve ste zdravstvene tegobe tada imali, a kako ste se osećali psihički?

- Bilo je to teško vreme. Nije samo meni bilo teško, patila je i moja porodica. Zbog toga sam se i ja osećao loše. Takva situacija pogađa svakoga, i upravo zato, u budućnosti naš cilj nije samo da pomognemo pacijentu, već i da pružimo podršku njihovim porodicama, da ih pripremimo i edukujemo. Borimo se zajedno, tako smo jači. Nažalost, nije izgubljena samo ta godina mog života, već mnogo više. Bilo je potrebno vreme da ponovo počnemo normalno da živimo – da moja porodica i ja naučimo kako da živimo i mislimo tako da minimalizujemo šanse za povratak raka. To u početku nismo znali. Danas su oni koji dođu do nas srećnici. Oni ne dobijaju samo vrhunske proizvode i pristup, već i više od 20 godina iskustva u prirodnoj borbi protiv raka. Promo

Koliko su vama pomogli organski sokovi tokom bolesti, koje ste pili uz citostatike, i da li vas je to inspirisalo da time počnete da se bavite?

- Nije nas inspirisalo to što sam ja koristio zelene sokove, već želja da pomognemo ljudima i damo im ono što im zaista može pomoći – a da, na prvom mestu to je bio sok od speltine trave. Ova kompanija ne napreduje zbog prodaje, već zbog misije koja nas pokreće kao plamen. To pokreće i mene. Verujem da za svaki zdravstveni problem koji nije prirodnog porekla postoji prirodno rešenje. Želimo to otkriti ljudima i na taj način ih podržati. Speltina trava i suplementi koji se od nje prave sadrže zaista organske i prirodne materije. Verujem da samo prirodni sastojci mogu dugoročno doneti pozitivne efekte u ljudskom organizmu – bez štetnih nuspojava.To je božansko čudo. Bog ga je stvorio – čovek treba samo da ga koristi.

Sada imate i tablete od speltinog soka. Šta one mogu da urade za poboljšanje stanja tokom teških bolesti?

- Ovo se ne smatra savetom, ali speltina trava sadrži brojne materije sa potencijalnim antikancerogenim dejstvom. O tome ću detaljnije pisati u knjizi koja izlazi u januaru. Neke od tih materija su polifenoli, hlorofil, vitamin C, apsicizinska kiselina, B15 i B17 – samo deo aktivnih supstanci koje deluju na više nivoa u organizmu, ali prvenstveno imaju potencijalno antikancerogeno dejstvo. Za mnoge od njih postoje i kliničke studije. Najjednostavniji odgovor na pitanje „Kako može pomoći?“ jeste – pokreće prirodnu sposobnost organizma za samoizlečenje.









