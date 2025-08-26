Suzana Mančić je na ovaj način drastično smršala! Prvi rezultati vidljivi posle samo dva dana

Popularno tv lice koje ćemo uskoro gledati u novom projektu, emisiji "Reset" na B92, otkriva kako je telo dovela do željene forme i na koji način se resetovala kad je bila bez energije ili pod životnim lomovima.

Uz fotografiju u kupaćem kostimu Suzana Mančić je na instagramu napisala: „Samodisciplina daje rezultate, rezultati podižu samopouzdanje, volite sebe.“ Usledila je lavina komplimenata, ali bilo je i onih koji su se zapitali da li su samodisciplini pomogli filteri. Privatna Arhiva

Suzana se, naravno, njima nije mnogo bavila, a nama je objasnila da za filterima nije imala potrebe, jer je vremenom naučila da dobro pozira, te da je slika u kupaćem kostimu ispala stvarno dobro, pa je zato i objavila.

- Poznata sam kao osoba koja vodi računa o svom izgledu, a kako broj godina raste tako ja s više pažnje biram šta ću jesti, kako ću vežbati, kada ću otići na masažu. Iskrena da budem, ja isključivo koristim Lipo Tretman već deset godina kada imam probleme sa viškom kilograma.

Probala sam razne proizvode i dijete ali volim Lipo tretman jer se prvi rezultati vide već nakon dva dana.Veoma je jednostavan za korišćenje a uključuje i nutricionistu koji me vodi kroz proces mršavljenja. Ja sam ozbiljna i ostvarena žena i nikada ne bi preporučila nešto iza čega ne stojim sto posto. Otkrila sam i endosferu, koja daje fenomenalne rezultate. Početak i kraj svih priča je samodisciplina.

Sigurno je da ne mogu uveče da „zaginem“, a da ujutru imam snimanje. To sam mogla kad sam bila mlada, ali sada sigurno ne bih izgledala dobro. Telo pamti, a ja sam celog života bila aktivna. Veliki sam gurman, ali sam se nekih gastro zadovoljstava morala odreći (smeh). Svi pričaju o mediteranskokj dijeti, kojoj sam ja vrlo blizu, ali nesvesno. Kad smo već kod Mediterana, mene Grčka u tom pogledu kvari – ovde je normalno da se večera u deset- pola jedanaest, nekad čak pola sata pre ponoći.

Šta ću, jedem i ja, ali dosta zabušavam, a čim dođem u Beograd dovedem se u red. Ne smemo da zaboravimo ni one koji su tvrdili da se na fotografiji koju sam objavila vide rezovi od zatezanja stomaka, a ja da ih imam ni u snu ne bih obukla bikini. Uostalom, nikad zbog nečeg takvog ne bih išla na operaciju.

Dok slušamo da je „pola Srbije“ u Grčkoj na moru, Suzana Mančić koja u toj lepoj zemlji može da ostane koliko god poželi, priča kako provodi letnje dane.

- Nekad i ja volim da lenčarim, a ispred kuće imam bazen. Na visini sam od 500 metara, na obodu šume, pa nije pretoplo, a do plaže mi treba dvadesetak minuta vožnje. Plaže su fantastične, ali kad od Beograda do Piliona voziš hiljadu kilimetara ne seda ti se u kola, sve dok ne dođe vreme za povratak kući.

Privatna Arhiva

Nekad je hiljadu kilometara, koliko ima od Beograda do Piliona, vozila u „paketu“, a sada spava u Demir Kapiji. Kaže da je u Popovoj kuli, zbog nepreglednih vinograda, ponekog čempresa i divnih ljudi, kao u Toskani. Mada već godinama živi na sličan način, zanimalo nas je da li se čim uparkira kola prebacuje u grčki ili beogradski „mood“:

- Jedna kuća u Atini, druga u Pilionu, treća u Beogradu, pa fioke otvaram pitajući se gde su mi krpe, a gde escajg. Treba mi malo vremena da se snađem, ali bilo bi smešno da se žalim (smeh). Mogli bismo da dodamo i vikendicu u Velikoj Moštanici, koja spada u gradsko područje.

Svaki dan mogu da odem tamo i uživam u tišini, da dišem onaj divni vazduh, kakav mi koji živimo u centru osetimo samo kad negde odemo. To imanje mi je ostalo od tate, ali budući da je bilo dosta zapušteno, trebalo je vremena, rada i novca dok ga nisam dovela dotle da bude moja mala oaza. To je moj mali prirodni rezervat, u kome nemam čak ni struju. Volela bih da je veći, ali i deset ari je nešto, a divni komšiluk mi pomaže oko održvanja placa.

Kada smo Suzanu pitali da li, kad pogleda fotografije poput ove koja nam je bila inspiracija za ovu priču, sebi kaže „svaka ti čast“ odgovorila je:

- Nekad kažem! (smeh) Ima dana kad se osećam poletno, fenomenalno, zadovoljna sobom, a nekad mi ponestane energije. To je, valjda, normalno, ali uvek iskreno popričam sama sa sobom. Kažem „Mančićka, ovo moraš ovako, a ono onako“.

Uskoro će Mančićka početi da vodi emisiju na B92, za koju se uveliko priprema. Zvaće se „Reset“, ne bez razloga. Toliko sam se puta resetovala u životu, počinjala iz početka s verom u Boga i samu sebe, da mi neće biti teško da nan tu temu razgovaram sa svojim gostima - zaključila je voditeljka.









