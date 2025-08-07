30 godina kasnije: Doručak princeze Dajane hit na TikToku

Doručak princeze Dajane bio je jednostavan, hranljiv i unapred pripremljen: ovsena kaša natopljena preko noći, širom sveta poznata pod nazivom overnight oats.
Danas je ovaj obrok viralan hit na društvenim mrežama, ali princeza Dajana ga je jela svakog jutra još početkom devedesetih godina prošlog veka.
Nakon razvoda od tadašnjeg princa Čarlsa 1992. godine, Dajana je usvojila zdraviji stil života. Njen tadašnji kuvar, Daren Mekgrejdi, otkrio je da je Dajana prvi put probala bircher musli u švajcarskoj klinici i odmah ga zavolela.
Pročitajte Bio je omiljeni parfem princeze Dajane, luksuzan klasik i danas može da se kupi
Po povratku u London, zahtevala je da joj se to priprema svakog jutra.
Zašto je doručak princeze Dajane i dalje popularan?
Doručak princeze Dajane nije bio samo trend već i nutricionistički pun pogodak. Ovsene pahuljice bogate su vlaknima, beta-glukanom, magnezijumom, gvožđem i B vitaminima. Pored toga, lako se priprema i prilagođava.
Ovakav doručak možete kombinovati s grčkim jogurtom za više proteina, svežim voćem poput borovnica, jagoda ili malina, orašastim plodovima i semenkama za dodatne masti i teksturu, cimetom ili medom za ukus
Kako napraviti doručak princeze Dajane kod kuće?
Sastojci (za 1 porciju):
- 50 g valjanih ovsenih pahuljica
- 100 ml mleka ili biljnog mleka
- 1 kašika punomasnog grčkog jogurta
- 1 sveža rendana jabuka
- sok od ½ limuna
- kašičica meda (opciono)
- šaka bobičastog voća
- šaka seckanih badema
- Po želji: chia ili lanene semenke
U činiji pomešajte ovsene pahuljice i mleko. Dodajte jogurt, rendanu jabuku i limunov sok. Ostavite da odstoji u frižideru preko noći. Ujutru dodajte voće, orašaste plodove i dodatke po želji.
Doručak princeze Dajane kao lifestyle simbol izabrali su influenseri širom sveta, promovišući ga kao “zdrav desert za doručak”. Ovakav jutarnji obrok obezbeđuje ravnotežu između uživanja i zdravih navika, ono što je princeza Dajana težila da postigne u svom životu.
Doručak princeze Dajane je izbor koji nikad ne izlazi iz mode jer svi volimo ukusno i zdravo, a brzo i jednostavno za pripremu!
