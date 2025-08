Mirka Vasiljević jutro započinje u teretani: Pobedila sam sebe danas, osećaj je sjajan!

Mirka Vasiljević jutro započinje u teretani. Lepa glumica, koja se bliži 35. rođendanu, majka je četvoro dece. Uprkos brojnim profesionalnim i porodičnim obavezama, trudi se da nađe vremena i za sebe.

To je jako važno, jer ako čovek izgubi sebe, izgubio je sve. Nekada mi prija da se osamim i saberem misli, nekada biram odlazak na kozmetički tretman, uvek se rado vidim sa prijateljima. Svi ti momenti daju mi snagu i poletnost za sve novo što me čeka – rekla je nedavno, u intervjuu za HELLO!.

Osim toga, Mirka redovno trenira, zbog čega se može pohvaliti besprekornom figurom. Sada je podelila fotografije iz teretane, uz poruku:

- Pobedila sam sebe danas i otišla na trening, iako mi se uopšte nije treniralo. I znate šta? Osećaj je sjajan! Instagram story/vasiljevic_mirka

Mirka Vasiljević, inače, vodi računa i o zdravoj ishrani, i to joj predstavlja istinsko zadovoljstvo.

- Odrasla sam u porodici gde se uvek nešto kuvalo i spremalo, a oko trpezarijskog stola okupljalo. To sam usvojila i primenila na svoju porodcu. Uživam kada su oko mene svi koje volim, a nije mi teško da provodim vreme u kuhinji.

- Devojkama bih poručila da je mnogo jednostavnije napraviti pogaču i punjene paprike, nego sos za neku pastu. Još ako imate sa kim da podelite hranu, koga da obradujete, srce će vam biti puno. Instagram story/vasiljevic_mirka