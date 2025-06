Nude&rude - najbolji proizvodi za samopotamnjivanje

Proizvodi popularnog brenda „nude&rude“, profesionalne linije za samopotamnjivanje, nude najkvalitetnije sastojke, ali i prelepu luksuznu ambalažu, zbog čega su postali veoma viralni. Godinama gledamo brojne influenserke koje se „kunu“ u sjajno dejstvo „nude&rude“ vodica, ali portfolio je toliko evoluirao da danas nudi pregršt proizvoda za pripremu, negu i lepotu kože, osim samih proizvoda za samopotamnjivanje. O brendu i njegovim proizvodima razgovaramo sa osnivačicom i vlasnicom Nevenom Komazec. Privatna Arhiva

Šta proizvode „nude&rude" izdvaja od ostalih?





– Ukratko, najviši mogući standardi po pitanju svega vezanog za brend. N&R su premijum proizvodi za samopotamnjivanje i sama ta činjenica nas izdvaja iz mora drogerijskih proizvoda. Dalje, pakovanje i estetika kao simbol luksuza (često su proizvodi za samopotamnjivanje u šarenim tonovima). Ulaganja i inovacije su takođe ono po čemu se izdvajamo, bilo da je to rad na novim proizvodima ili kampanjama. I za kraj, brend ima jasne vrednosti i prepoznatljivost, kako vizuelnu, tako i kroz komunikaciju.

U čemu je tajna tolikog viralnog uspeha vaše kompanije?



– Sve prethodno navedeno, plus to što znamo kome, zašto i kako se obraćamo. Osim kvalitetnih proizvoda, morate da imate "ono nešto" zbog čega svi žele da budu deo te priče, od momenta poručivanja, preko „unboxinga", do toga da im se sviđa osećaj kada im naša bočica stoji u kupatilu.

Kao vlasnica brenda imate vrlo posećen profil na Instagramu, mislite li da je važno za uspeh brenda da se vidi ko stoji iza nekog proizvoda?



– Ne mora da znači, ali češće jeste nego nije. Lični brend je veoma važan, jer se ljudi uvek lakše poistovećuju i veruju osobi nego „brendu bez lica". Mi često kažemo da je vlasnica brenda zapravo ono kako bi brend izgledao da je osoba. Tu onda nema zabune oko identiteta, vrednosti i pravca, gde često zalutaju brendovi koji nemaju jaku figuru koja "nosi" njihovu celu priču.

Šta se sve nalazi u portfoliju vaših proizvoda?





– Imamo proizvode za samopotamnjivanje: vodice za lice i telo, pene u dve nijanse, buter koji potamnjuje, kapi. Zatim tu su proizvodi za brže tamnjenje na suncu: džem i ulje. Nega kože koja se potamnjuje je posebno važna, kako priprema, tako i redovna hidratacija, pa tu imamo piling i buter za negu tela. Da bi teniranje bilo što lakše i preciznije, u ponudi imamo četkicu i rukavicu za lakše nanošenje i blendanje tena i završni korak – naš Shimmer, ako želimo da dobijemo dodatni “glow”. To je sprej sa sitnim šljokicama koji prelepo miriše i sija na koži.

Šta je vaš favorit i zbog čega, a koji proizvodi su najpopularniji?



– Mi se često šalimo da nam se favoriti menjaju kako izađe novi proizvod, ali recimo da je to uvek „Face tan water“ i „Body tan water“, jer su providne, lagane teksture – kao voda, lako se nanose i ne prljaju odeću.

Vodica za lice ima nezapamćen uspeh, da li je to zbog lakoće nanošenja ili zbog činjenice da se ne skida u flekama i da je vrlo kvalitetan proizvod?



– Ima više faktora. Vodica daje divnu boju lica uz jako lako nanošenje – par puta prsnete sprej direktno na lice ili na tupfer pa na lice. Boja se razvije za par sati, suptilna je, lice sija, ne treba vam puder, a devojke je obožavaju jer se lice vidi i zimi, pa vole da malo "osveže izgled lica". Čak i leti ima svoju primenu, jer većina devojaka više ne sunča lice, pa vodicom može lako da izjednači ten lica i tela. Dugo traje, nema miris, lako se nosi u neseseru i lepo se kombinuje sa ostalim proizvodima za negu lica.

Imate pažljivo osmišljen medija plan, s brojnim promocijama ali za uzan krug ljudi, ko vam osmišljava taj deo biznis prduhvata?





– Za svaki poslovni segment imamo tim ljudi koji su najbolji u svom poslu, pa se sve odvija u dogovoru sa njima, ali neretko same ideje dolaze od “vrha” kompanije, odnosno vlasnika brenda.

Da li se vaši proizvodi mogu naručiti samo online ili postoji i način da se kupe bez naručivanja?



– Mogu se kupiti na više lokacija u Novom Sadu i Beogradu, ali za sada se deklarišemo kao online brend.

Koji su vam planovi za naredni period?

- Planiramo da uvedemo jedan komplementarni proizvod početkom jeseni, a u pripremama smo za jedan Pop Up store u Beogradu ovog leta. Imamo i dugoročne ciljeve, naravno, ali za sada ćemo ih ostaviti za sebe. Privatna Arhiva

Profesionalna linija za samopotamnjivanje, odnosno „eksperti za samopotamnjivanje", kako često na internetu ljudi nazivaju ove popularne proizvode, odiše luksuzom ali i kvalitetnim sastavom, zbog čega je hit na društvenim mrežama.

Brend ima vodice za lice i telo, pene u dve nijanse, buter koji potamnjuje, kao i kapi, džem i ulje za brže tamnjenje, piling i buter za negu tela, a tu je i Shimmer za dodatni glow.