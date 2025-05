Sad je jasno zašto je vitka: Evo kada je Iva Štrljić poslednji put pojela kolač

Glumica Iva Štrljić na javnoj sceni je pratkično od prvog dana života, budući da je uz oca, nekada veoma popularnog glumca Milana Štrljića, još kao dete ušla u medijski prostor. Boško Karanović

Plavokosa glumica, koju smo gledali u brojnim televizijskim serijima, ima manekensku figuru. Visoka je i vitka, a mnogi smatraju da je jedna od retkih javnih ličnosti koje se mogu pohvaliti besprekornom linijom.

Iva nikada nije imala ni najmanji višak kilograma a za to je, po njenim rečima, zaslužna redovna fizička aktivnost i umerena ishrana.

- Karakter sam. Kod mene ne postoji ono “nemam vremena za vežbanje”, jer kada ga nemama napravim ga. Rano se budim pa odem u teretanu, a nekad to uradim pre ili posle snimanja – ispričala je nedavno u intervjuu za Kurir Iva Štrljić, koja gde god može ide peške pa tako u toku dana pređe i po nekoliko kilometara. M.M./ATAImages

Iako voli ukusne zalogaje, glumica kaže da pazi na ishranu.

- Nisam neko ko će uzeti “samo malo”. Radije ću se okrenuti salati nego pojesti nešto kalorično.

Poznato je da joj je sladoled omiljena poslastica, ali malo ko je mogao i da pretpostavi da se kolača odrekla davnih dana.

- Umem ujutru da pojedem sladoled umesto doručka, to mi se dešava leti, ali nikad i obrok i sladoled. Naravno, sladoled za doručak ne preporučujem, da me slučajno ne napadnu nutricionisti. To je, eto, neka moja strast.

- Sigurno više od dvadeset godina nisam uzela kolač posle obroka – zaključila je glumica, kojoj bi na čvrstoj volji svako mogao da pozavidi.