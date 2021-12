Zdravlje Snežane Dakić ozbiljno narušeno: Mislite da ste zdravi, a dođete u stanje gde je pitanje života i smrti

Zdravlje Snežane Dakić ozbiljno narušeno

Voditeljka Snežana Dakić susrela se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji je, da nije reagovala na vreme, mogao da ima katastrofalne posledice. Iako važi za osvedočenog pobornika zdravog života, pre osam godina za dlaku je izbegla moždani udar. Spasila ju je odgovornost prema zdravlju na koju tako često zaboravljamo.

Dan pošto je osetila prve simptome Snežana se javila lekaru i ne sluteći da će dijagnoza biti zapušenje jedne od četiri karotide koje ishranjuju mozak krvlju. Po prirodi borac, obrisla je suze i hrabro se uhvatila u koštac sa problemom.

‒ U večernjim satima osetila sam stezanje u dubini ždrela kod grkljana. Neposredno pre toga bila sam na treningu, kada mi se tokom zagrevanja zamaglilo ispred desnog oka. Kako se sve brzo vratilo u normalu, završila sam trening, ali su mi se, dok sam vozila natrag kući, razlivala svetla. Smetali su mi farovi, semafori, osvetljenje na instrument-tabli... Pomislila sam da mi je pao šećer, naročito što mi je posle limunade sa medom bilo dobro. Kasnije su me zaboleli glava i uvo, a sa prednje strane vrata osetila sam tup bol. Popila sam „brufen“, prespavala i ujutru sam se osećala potpuno normalno.

Odmah sam izvadila bris iz grla i krv da vidim da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Osećala sam se dobro, ali mi je u jednom trenutku opet zasmetala jaka sunčeva svetlost i periferni vid mi je postao mozaičan. Otišla sam na pregled kod otorinolaringologa, koji nije ništa našao, pa kod neurologa, na kolordopler krvnih sudova vrata, koji me je hitno uputio u Kardiovaskularnu bolnicu „Dedinje“ na skener, jer doktorka nije videla protok krvi u toj karotidi. Rekla je: „Ne brinite, imamo stentove“, što je ukazivalo na hitnu operaciju. Rasplakala sam se – ispričala je Snežana za HELLO!.

‒ U bolnici „Dedinje“ hitno su mi skenirali glavu i vrat i rekli mi da sam imala sreću što se nisam šlogirala. Kada rekonstruišem ceo događaj, da sam bila na treningu, gde sam nekim naglim pokretom mogla da nagnječim krvni sud, oduzela sam se od straha. Kad mislite da ste potpuno zdravi, a dođete u stanje gde je pitanje života i smrti, iz čista mira i iz odlične forme, nimalo vam nije svejedno. Uputili su me na neurologiju na Urgentnom centru, gde su me primili na odeljenje za moždani udar. Zvuči zaista kao horor film u sat vremena. Najgori deo je što u tom trenutku ne znamo tačno poreklo zakrečenja, a moglo bi biti veoma opasno. To mi je bilo neshvatljivo budući da kod mene ne postoji nijedan faktor rizika: nikada nisam imala povišen holesterol, trigliceride, krvni pritisak. Hranim se zdravo i bavim se sportom. Dakle, primer zdravog života.

Ispostavilo se da nije pitanje kvaliteta krvi, već samog zida krvnog suda, koji se raslojio i formirao hematom, što je stvar genetske predodređenosti.

Posle nemile dijagnoze Snežana Dakić nastavila je hrabro kroz život, ali priznaje da je bila prestravljena:

‒ Plašila sam se oduzetosti, gubljenja razuma, facijalnog grča i svih jezivih stanja u kojima se nađu neurološki pacijenti. Prvo sam osećala knedlu u grlu, pa su mi trnuli palac i kažiprst, deo po deo lica, čak koren kose. Da li od ležanja i oslanjanja na laktove, usled autosugestije ili zaista neke neurološke reakcije, tek, sve sam to pripisivala mogućem pogoršanju stanja. Prirodno je da u takvoj situaciji osluškujete svoje telo, a autosugestiju je prilično teško obuzdati. Ali, nisam mnogo paničila, srećom, bila sam u bolnici, pa sam odmah imala koga da pitam za savet. Najviše sam se uplašila kad su me pustili kući jer nisam znala mogu li da očekujem pogoršanje.

Od zdravstvenog problema Snežane Dakić prošle su godine, nekadašnja voditeljka uspešno se oporavila, ali se i danas pridržava određenih preporuka:

‒ Neurolozi kažu da ne bi trebalo upražnjavati vežbe koje dovode vrat u ekstremne položaje kao što su joga i pilates. Osluškujte svoje telo, otkrijte koje su vam porodične bolesti i pokušajte da delujete preventivno. Saznajte šta su simptomi i kako pomoći sebi i drugima, razmislite pre nego što pojedete nezdrav mastan, slasan zalogaj. Mogao bi da završi u vašem srcu ili mozgu.