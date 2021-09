Danijela Dimitrovska za HELLO! otkriva kako održava sklad sa sobom, ali i okruženjem

Saveti Danijele Dimitrovske za održavanje sklada na svim poljima

Danijela Dimitrovska-Amidžić, direktorka agencije „Models Inc – Elite Model Look“, kaže da je u životu jako važno biti pošten, pre svega prema sebi, da je bitno da ceniš i voliš sebe, te da, ako si u skladu sa sobom, onda si u skladu i sa okruženjem. S nekadašnjom manekenkom pričali smo upravo o stvarima koje obezbeđuju sklad sa sobom, a nismo zaboravili ni njen stav da je važno da budemo nežni prema sebi i da se posle napornog perioda nagradimo i zadovoljimo sva čula.

Kako se relaksirate i oslobađate stresa pred spavanje?

‒ Najčešće uz dobar film ili seriju, a ponekad, kad se desi da imam vremena, sebi napravim uživanje u duhu aromaterapije. Nemam omiljen miris, već biram onaj koji mi tog trenutka energetski prija. Zanima me sve što je vezano za energiju, balans, istočnjačko poimanje života, ali sam daleko od toga da bih mogla da to što sam naučila prenosim drugima.

Mirko Tabašević

Kako izgleda vaš “uobičajen” jelovnik?

‒ Volim da ujutru organizam razubudim sa 3 do 5 dl mlake vode, u koju nekad iscedim pola limuna. Povremeno uz vitaminsku suplementaciju ide i beli luk, a svakog dana ujutru uzmem kašiku maslinovog ulja. Doručak je nekad laganiji, pa ga čini samo ovsena kaša, a nekad su u tanjiru jaja. Ručak obično čine meso i salata ili riba i pasta. Nastojim, ali ne uspevam baš uvek, da mi večera bude veoma laka. Ako je obrok zdrav, na primer biftek ili riba i salata, uopšte ne obraćam pažnju na količinu, a kad sebi dam oduška, pa jedem nešto što volim ali nije baš zdravo, onda vodim računa koliko ću pojesti. To zovem hranom za mozak.

Šta sve činite da biste stalno bili u formi?

‒ Nema tu velike filozofije – treniram. Doduše, napravila sam veću pauzu, prvo, zbog karantina, a onda nisam bila raspoložena za vežbanje. Odlučila sam da slušam svoje telo i dam mu odmor koji mu je bio potreban, a kad sam osetila da je pravo vreme za povratak u teretanu, to sam i uradila. Naravno, početak nije lak, ali što bi moj trener rekao: “Mišići pamte”. Trebale su mi dve-tri nedelje da povratim kondiciju. Sada, kada sam se standardnim vežbama vratila u formu, nameravam da polako uključim i boks, koji jako volim.

Mirko Tabašević

Saveti Danijele Dimitrovske za održavanje motivacije

Koliko vam fizička aktivnost pomaže da budete u “mentalnoj formi”?

‒ Bilo bi preterano kad bih rekla da imam problem kada ne treniram, ali sigurno je da sam u tom periodu manje produktivna i da osećam pad energije. Troma sam, stalno mi se spava, letargična sam… Mislim da je za dobro mentalno stanje svakog čoveka neophodno da bude fizički aktivan, možda ne u meri u kojoj sam ja, ali 45 do 50 minuta lagane šetnje 3 do 4 puta nedeljno svakome će prijati.

Kada vas pitaju kako uspevate da zadržite motivaciju, šta odgovorite?

‒ Verujem da je to u velikoj meri stvar vaspitanja i odnosa prema sopstvenom telom. Ako se negujemo u mentalnom smislu, učimo, završavamo škole, onda nema smisla da svom telu ne pružimo ono što će ga unaprediti. Ukoliko to shvatimo kao sastavni deo brige o zdravlju, veće motivacije nema. Do određenih godina je vežbanje važno zbog izgleda, a posle 20‒35 treba biti aktivan zbog što dužeg životnog veka.