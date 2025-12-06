Praznici nam stižu, a sa njima i najlepše fotografije Kejt Midlton

Kejt Midlton na izmaku 2025. godine često se može videti u javnosti, a sve u sklopu brojnih manifestacija kojima britanska kraljevska porodica tradicionalno prisustvuje.
Uz podršku princa Vilijama, dece i članova kraljevske porodice,, prisustvovala je godišnjem koncertu božićnih pesama.
Pročitajte Ima 22 godine i neodoljivo podseća na slavnu majku - Sin Kejt Vinslet krenuo stopama roditelja
Ove godine u fokusu su teme ljubavi, saosećanja i povezanosti, a princ i princeza od Velsa bili su govornici na svečanoj večeri.
Božićni koncert ujedno je bio i odavanje počasti vojvotkinji od Kenta, koja je prošlog septembra preminula u 92. godini. Ona se tokom života bavila muzičkim obrazovanjem, a 2004. godine osnovala je organizaciju “Future Talent”, kako bi pomogla muzički nadarenoj deci iz ugroženih sredina.
Praznične fotografije Kejt Midlton iznova su oduševile svet, koji se raduje njenom povratku. Istovremeno, u britanskim medijima mogu se pročitati brojni komentari sa sličnom porukom: “Ništa više ne volimo nego da vidimo princezu od Velsa kako radi ono što najbolje zna, predivna je majka princu Džordžu, princezi Šarlot i princu Luju.
