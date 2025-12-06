Novogodišnja čarolija u domu Viki Miljković, okitila dve jelke, ne zna se koja je lepša (foto)

Folk zvezda Viki Miljković decembru se posebno raduje, pa je iskoritila prve dane poslednjeg meseca u godini da se pripremi za praznike koji nam se bliže. Ove godine okitila je dve jekle.

Prvu jelku okitila je u luksuznom stanu u kom živi, a oko dekoracije su joj pomagali suprug Dragan Tašković Taške i sin Andrej. residence hils

Druga jelka Viki Miljković okićena je u njenoj firmi Residence Hills koju je pevačica dekorisala sa saradnicama. Viki je fotografije objavila na društvenim mrežama, a u komentarima se povela polemika - njeni pratioci ne mogu da oduče koja jelka je lepša.

residence hils

Ovo je samo deo priprema u domu Viki Miljković za praznike. Pevačica se priprema i za porodičnu slavu koju će u krugu najbližih prijatelja i saradnika obeležiti 19. decembra.

Pogledajte galeriju Viki Miljković okitila dve jelke





