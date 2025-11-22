Princeza Jelisaveta potvrdila za HELLO!: Moja unuka Indija doseliće se u Srbiju sa porodicom

Unuka princeze Jelisavete Karađorđević, Indija Oksenberg, planira da se preseli u Srbiju.
- Indija je u procesu dobijanja dokumenata, bila je kod konzula da se raspita oko dokumenata. Želja joj je da se sa suprugom i ćerkom preseli Srbiju, da ovde živi i nauči jezik. Tražila je državljanstvo – rekla je princeza Jelisaveta Karađorđević za HELLO!, potvrđujući glasine koje su se pojavile proteklih dana.
Indija Oksenberg udata je za Patrika D'Ignasija, kog je upoznala u Njujorku. U septembru prošle godine dobili su ćerku.
Iza nje je ostao mračan i težak period koji je prevazišla zahvaljujući podršci porodice. Indija Oksenberg za svoje 32 godine često je bila na meti tabloida – što zbog činjenice da joj je majka, glumica Katarina Oksenberg, svojevemeno bila velika holivudska zvezda, što zbog „plave krvi” koju ima preko loze Karađorđevića.
Ipak, o njoj se najviše pisalo kada se našla u kandžama opakog kulta, iz kojeg je izašla uz veliki napor cele porodice. Uspešno se oporavila od traumatičnog iskustva, udala i sa suprugom preselila na Floridu, gde su kupili kuću.
Unuka princeze Jelisavete Karađorđević bila je i na venčanju svoje mame i biznismena Elisa Džounsa, a tom prilikom nastale su i fotografije koje nam je princeza ustupila.
- To je priča o Feniksu, u pravom smislu te reči. Naime, moja ćerka je u požaru izgubila dom, nameštaj, sve što je posedovala. Nije imala gde da spava. Njen sadašnji muž je imao praznu kuću, pa ga je moj bivši suprug Nil Balfor, koji sa njim igra golf u Los Anđelesu, pitao da li Katarina može da ostane tamo mesec dana. On se složio.
- Malo-pomalo, njih dvoje su se zaljubili, venčali, a ona sada definitivno tamo živi – ispričala je princeza Jelisaveta Karađorđević, koja je i sama prisustvovala romantičnoj ceremoniji organizovanoj na plaži u Kaliforniji.
