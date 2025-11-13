Kensingtonska palata potvrdila: Domaćica večeri Kejt Midlton, na listi 1.600 zvanica, nestrpljenje ogromno

Kensingtonska palata potvrdila je datum godišnjeg prazničnog koncerta božićnih pesama princeze od Velsa Kejt Midlton! Ona će ponovo dočekati goste u Vestminsterskoj opatiji na petoj službi božićnih pesama „Zajedno za Božić“ u petak, 5. decembra. To će doći na kraju naporne nedelje za kraljevsku porodicu, nakon što će kralj i kraljica ugostili nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera u državnoj poseti. Photo by Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images

Oko 1.600 gostiju biće pozvano na soare, uključujući članove kraljevske porodice i poznate ličnosti. Na službi će svetski poznati hor Vestminsterske opatije otpevati neke od najomiljenijih božićnih pesama u zemlji, uz muzičke nastupe i čitanja gostiju, uključujući glumicu i pevačicu Hanu Vadingem, glavnog pevača grupe Bastilja, Dena Smita, oskarovku Kejt Vinslet i nagrađivanog glumca Čivetela Edžiofora.

Pre nego što gosti uđu u opatiju, uživaće i u muzici mladih izvođača iz organizacije „Future Talent“; dobrotvorne organizacije koju je suosnivala pokojna vojvotkinja od Kenta za podršku muzički nadarenoj deci iz porodica sa niskim prihodima. Ketrin Vorsli je preminula u 92. godini života 4. septembra, a katolička sahrana održana je u Vestminsterskoj katedrali.

Tema ovogodišnje službe okupiće ljude da proslave ljubav u svim njenim oblicima - bilo da je to ljubav unutar porodica, kroz prijateljstva, između zajednica ili čak kroz snažne trenutke povezivanja sa strancima.

Kensingtonska palata je u saopštenju dodala:

- U svetu koji često može delovati fragmentirano i nepovezano, ljubav je sila koja nas sve ponovo povezuje -- obuhvatajući generacije, zajednice, kulture i vere. Kako se približavamo božićnoj sezoni, podsećamo se na moć zajedništva. Veče će istaći transformativnu moć ulaganja jedni u druge sa saosećanjem, prisustvom i radošću. Photo by Yui Mok - Pool/Getty Images Photo Yui Mok - Pool/Getty Images

Vrhunac prošlogodišnjeg koncerta bilo je Drvo ljubaznosti, gde su gosti mogli da okače crvene kartice sa porukama zahvalnosti onima koji su im pokazali ljubaznost i podršku. Za 2025. godinu, cvećar i hortikulturista Džejmi Batervort stvoriće prirodno, svečano okruženje ispred opatije kako bi gosti mogli da uživaju kada stignu, kako bi istakli važnost prirode u našim životima. Kraljevsko hortikulturno društvo će takođe donirati vence za izlaganje unutar Vestminsterske opatije, koji su napravljeni u partnerstvu sa njihovim ambasadorima i školskom decom.

Princezi od Velsa su se ranije na svečanom okupljanju pridružili članovi njene uže porodice, uključujući njenog supruga, princa od Velsa, i njihovo troje dece, princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luja. Kejtini roditelji, Kerol i Majkl Midlton, i njena braća i sestre, Pipa Metjuz i Džejms Midlton, takođe su prisustvovali. Spoljni članovi kraljevske porodice takođe su bili deo okupljenosti, uključujući rođake princa Vilijama, princezu Beatris, princezu Evgeniju, Zaru Tindal i Pitera Filipsa.





