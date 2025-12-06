Operisana Jelena Dokić, oglasila se iz Kraljevske ženske bolnice u Melburnu

Operisana Jelena Dokić
Nekadašnja teniserka Jelena Dokić, koja već duže vreme živi u Australiji, nalazi se u bolnici u Melburnu, gde je operisana.
Iz bolničkog kreveta oglasila se na Instagramu, kako bi podelila svoje iskustvo i sve žene podsetila na značaj redovnih lekarskih pregleda
- Obavljena operacija uklanjanja fibroida – napisala je Jelena Dokić, pa pojasnila.
- Upravo sam operisana kako bi mi se uklonio veliki fibrod (nekancerozna izraslina na materici), sve je prošlo dobro. Malo me bole četiri reza na stomaku, ali sve je to normalno i sada se oporavljam. Neko vreme ću polako, ali uskoro ću se vratiti na noge.
Pročitajte Hristina Popović smršala 27 kilograma, evo kako sada izgleda
Nekadašnja teniserka, rodom iz Osijeka, uputila je apel svim ženama da redovno posećuju ginekologa.
- Želim podići svest o ženama, jer 70 posto njih do 50. godine mogu dobiti fibrome. To je ogroman broj, a nije bilo mnogo razgovora o tome. Neke žene to uopšte neće pogoditi, a neke će imati bolove i krvarenja, zavisno od toga gde se fibrom nalazi i koliko je velik.
- Molim vas idite na redovne ginekološke preglede. Ako vam se nekada nešto čini čudnim, ako vas boli, nemojte to zanemariti, idite kod lekara. Vodite računa o svom zdravlju bez obzira na sve, tim pre što se ovi i drugi reproduktivni problemi ponekad mogu zanemariti.
Jelena Dokić zahvalila se lekarima i medicinskim sestrama Kraljevske ženske bolnice u Melburnu koji brinu o njenom zdravlju.
- Neverovatna nega pre i posle operacije, a najvažnije od svega, sve je obavljeno s toliko ljubaznosti, brige i osmeha na licu. Učinili ste da se osećam prijatno i zbrinuto, da osećam kako sam u sigurnim rukama. Hvala svima koji su brinuli za mene, koji su zvali, slali poruke, cveće i bili tu za mene – poručila je Jelena.
