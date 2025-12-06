Operisana Jelena Dokić, oglasila se iz Kraljevske ženske bolnice u Melburnu

Operisana Jelena Dokić

Nekadašnja teniserka Jelena Dokić, koja već duže vreme živi u Australiji, nalazi se u bolnici u Melburnu, gde je operisana. Photo by Mark Metcalfe/Getty Images for Tennis Australia

Iz bolničkog kreveta oglasila se na Instagramu, kako bi podelila svoje iskustvo i sve žene podsetila na značaj redovnih lekarskih pregleda

- Obavljena operacija uklanjanja fibroida – napisala je Jelena Dokić, pa pojasnila.

- Upravo sam operisana kako bi mi se uklonio veliki fibrod (nekancerozna izraslina na materici), sve je prošlo dobro. Malo me bole četiri reza na stomaku, ali sve je to normalno i sada se oporavljam. Neko vreme ću polako, ali uskoro ću se vratiti na noge.

Nekadašnja teniserka, rodom iz Osijeka, uputila je apel svim ženama da redovno posećuju ginekologa.

- Želim podići svest o ženama, jer 70 posto njih do 50. godine mogu dobiti fibrome. To je ogroman broj, a nije bilo mnogo razgovora o tome. Neke žene to uopšte neće pogoditi, a neke će imati bolove i krvarenja, zavisno od toga gde se fibrom nalazi i koliko je velik.

- Molim vas idite na redovne ginekološke preglede. Ako vam se nekada nešto čini čudnim, ako vas boli, nemojte to zanemariti, idite kod lekara. Vodite računa o svom zdravlju bez obzira na sve, tim pre što se ovi i drugi reproduktivni problemi ponekad mogu zanemariti.

Jelena Dokić zahvalila se lekarima i medicinskim sestrama Kraljevske ženske bolnice u Melburnu koji brinu o njenom zdravlju.

- Neverovatna nega pre i posle operacije, a najvažnije od svega, sve je obavljeno s toliko ljubaznosti, brige i osmeha na licu. Učinili ste da se osećam prijatno i zbrinuto, da osećam kako sam u sigurnim rukama. Hvala svima koji su brinuli za mene, koji su zvali, slali poruke, cveće i bili tu za mene – poručila je Jelena.





