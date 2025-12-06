Horoskop za 6. decembar: Strelac ostvaruje sve što zamisli, Bik bi trebalo da prihvati nečije izvinjenje

Horoskop za 6. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.
Posao: Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.
Zdravlje: Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.
Bik
Ljubav: Ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obavezno prihvatite nečije izvinjenje.
Posao: Izbegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Uvek postoji zaobilazno rešenje.
Zdravlje: Izbegavajte destruktivno ponašanje ili loše navike.
Blizanci
Ljubav: Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.
Posao: Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.
Zdravlje: Dozvolite nekom da vas oraspoloži, opustite se.
Rak
Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja, pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite.
Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretni.
Zdravlje: Poboljašajte svoju psihofizičku kondiciju.
Lav
Ljubav: Obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.
Posao: Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje: Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Devica
Ljubav: Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.
Posao: Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava vaše poslovne interese.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas previše psihički iscrpljuju.
Vaga
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu.
Posao: Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definiše zajednička pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje: Izbegavajte nezdravu ishranu ili preterano konzumiranje cigareta i alkohola.
Škorpija
Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.
Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.
Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.
Strelac
Ljubav: U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.
Posao: Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.
Zdravlje: Prijaće vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.
Jarac
Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.
Posao: Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude vaši saradnici.
Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Imate utisak da vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.
Posao: Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.
Zdravlje: Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Ribe
Ljubav: Prati vas nova emotivna dilema. Ne znate da li partner greši, ili samo deluje sumnjivo u stvarima koje prećutkuje.
Posao: Potrebno je da pronađete novo rešenje, kako biste pravilno rešili različite nesporazume koji vas prate u susretu sa saradnicima.
Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Horoskop za 6. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
