Horoskop za 6. decembar: Strelac ostvaruje sve što zamisli, Bik bi trebalo da prihvati nečije izvinjenje

Horoskop za 6. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.

Posao: Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.

Zdravlje: Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.

Bik

Ljubav: Ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obavezno prihvatite nečije izvinjenje.

Posao: Izbegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Uvek postoji zaobilazno rešenje.

Zdravlje: Izbegavajte destruktivno ponašanje ili loše navike.

Blizanci

Ljubav: Voljena osoba indirektno pokušava da utiče na vašu odluku, nema razloga da sumnjate u nečije iskrene namere.

Posao: Učinite sve što je potrebno da opravdate svoju ulogu u poslovnoj saradnji, pokažite dodatnu meru odgovornosti.

Zdravlje: Dozvolite nekom da vas oraspoloži, opustite se.

Rak

Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja, pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite.

Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretni.

Zdravlje: Poboljašajte svoju psihofizičku kondiciju.



Lav

Ljubav: Obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.

Posao: Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.

Zdravlje: Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Devica

Ljubav: Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.

Posao: Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava vaše poslovne interese.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas previše psihički iscrpljuju.

Vaga

Ljubav: Nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu.

Posao: Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definiše zajednička pravila u poslovnoj saradnji.

Zdravlje: Izbegavajte nezdravu ishranu ili preterano konzumiranje cigareta i alkohola.

Škorpija

Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.

Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.

Strelac

Ljubav: U odnosu sa bliskom osobom osećate zadovoljstvo, učinite sve što je potrebno da spojite lepo sa korisnim. Uskladite svoje misli i osećanja.

Posao: Ono što zamislite u stanju ste i da ostvarite. Ponekad treba osluškivati reakciju ili komentare saradnika,. Sakupljajte korisne informacije.

Zdravlje: Prijaće vam više sna, obratite pažnju na svoje snove.

Jarac

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude vaši saradnici.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: Imate utisak da vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.

Posao: Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.

Zdravlje: Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Ribe

Ljubav: Prati vas nova emotivna dilema. Ne znate da li partner greši, ili samo deluje sumnjivo u stvarima koje prećutkuje.

Posao: Potrebno je da pronađete novo rešenje, kako biste pravilno rešili različite nesporazume koji vas prate u susretu sa saradnicima.

Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Horoskop za 6. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





