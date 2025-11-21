Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin očarali javnost
Princ Albert od Monaka zajedno sa suprugom, princezom Šarlin, prisustvovo je vojnoj paradi koja je organizovana povodom Nacionalnog dana Monaka.
Sa njima su bila i njihova deca, desetogodišnji blizanci, koji su prvo mahali građanima sa balkona Kneževske palate, a zatim izašli na ulicu i priključili se svečanosti.
Naslednik prestola, princ Žak, obukao je vojnu uniformu, identičnu onoj koju je poneo njegov otac.
Princeza Gabrijela nosila crveni kaput, kao i cipele i traku za kosu iste boje.
Pročitajte Megan Markl progovorila o braku sa Harijem - Niko me na svetu ne voli više od njega
Princ Albert (67) i princeza Šarlin (47) predvodili su kraljevsku porodicu na misi u Katedrali u Monaku. Osim njihove dece, tu su bila deca i unuci sestara princa Alberta, Karoline i Stefani.
Ipak, u centru pažnje bili su bliznaci princa Alberta, koji se ne pojavljuju često u javnosti. Poslednji put smo ih videli u septembru kada su zajedno krenuli u školu.
