Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin očarali javnost

Princ Albert od Monaka zajedno sa suprugom, princezom Šarlin, prisustvovo je vojnoj paradi koja je organizovana povodom Nacionalnog dana Monaka. Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Sa njima su bila i njihova deca, desetogodišnji blizanci, koji su prvo mahali građanima sa balkona Kneževske palate, a zatim izašli na ulicu i priključili se svečanosti.

Naslednik prestola, princ Žak, obukao je vojnu uniformu, identičnu onoj koju je poneo njegov otac. Photo by PLS Pool/Getty Images

Princeza Gabrijela nosila crveni kaput, kao i cipele i traku za kosu iste boje.

Princ Albert (67) i princeza Šarlin (47) predvodili su kraljevsku porodicu na misi u Katedrali u Monaku. Osim njihove dece, tu su bila deca i unuci sestara princa Alberta, Karoline i Stefani.

Ipak, u centru pažnje bili su bliznaci princa Alberta, koji se ne pojavljuju često u javnosti. Poslednji put smo ih videli u septembru kada su zajedno krenuli u školu.

Pogledajte galeriju Deca Alberta od Monaka





