Bogdan Diklić presekao, rastanak je bio neminovan

Proteklih dana u fokusu, ne samo sportske javnosti, jeste situacija u KK Partizan. Ostavka Željka Obradovića ustalasala je redove crno-belih. Iako su mnogi očekivali da trofejni trener promeni mišljenje i vrati se redovnim obavezama, to se ipak nije desilo.
Na konferenciji za medije on je najavio odlazak i nekih članova Upravnog odbora, ali i Skupštine Partizana. Ime, koje se u tom kontekstu izdvojilo, jeste Bogdan Diklić.
Pročitajte On je najbolji drug Andrije Miloševića - Nije glumac, ali je u vezi sa njegovom koleginicom
Proslavljeni glumac veliki je zaljubljenik u košarku, a pre svega u KK Partizan. Istovremeno, veliki je prijatelj Željka Obradovića.
Ostalo je zabeleženo da je na svečanoj ceremoniji uručivanja nagrade “Dobričin prsten”, Bogdan Diklić dobio i poseban poklon. Naime, Bane Trifunović i Željko Obradović dodelili su mu diplomu za “najboljeg košarkaškog trenera među glumcima”.
Bogdan Diklić godinama unazad prisustvovao je svakoj utakmici Partizana, a mečeve je obično pratio iz prvog reda u društvu ćerke Sofije, koja je od njega nasledila ljubav prema košarci.
