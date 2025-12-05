Bogdan Diklić presekao, rastanak je bio neminovan

Proteklih dana u fokusu, ne samo sportske javnosti, jeste situacija u KK Partizan. Ostavka Željka Obradovića ustalasala je redove crno-belih. Iako su mnogi očekivali da trofejni trener promeni mišljenje i vrati se redovnim obavezama, to se ipak nije desilo. Photo by Jeremy Ng/Getty Images

Na konferenciji za medije on je najavio odlazak i nekih članova Upravnog odbora, ali i Skupštine Partizana. Ime, koje se u tom kontekstu izdvojilo, jeste Bogdan Diklić.

Proslavljeni glumac veliki je zaljubljenik u košarku, a pre svega u KK Partizan. Istovremeno, veliki je prijatelj Željka Obradovića.

Ostalo je zabeleženo da je na svečanoj ceremoniji uručivanja nagrade “Dobričin prsten”, Bogdan Diklić dobio i poseban poklon. Naime, Bane Trifunović i Željko Obradović dodelili su mu diplomu za “najboljeg košarkaškog trenera među glumcima”.

Bogdan Diklić godinama unazad prisustvovao je svakoj utakmici Partizana, a mečeve je obično pratio iz prvog reda u društvu ćerke Sofije, koja je od njega nasledila ljubav prema košarci. Youtube Screenshot





