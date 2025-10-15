Princeza Danica obukla narodnu nošnju, pa poručila: Žene na selu čuvaju srce našeg naroda

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, princeza Danica Karađorđević uputila je poruku zahvalnosti i podrške ženama koje žive i rade u ruralnim krajevima Srbije, ističući njihovu neprocenjivu ulogu u očuvanju porodice, tradicije i nacionalnog identiteta. Ana Marija Ršumović

Uz poruku napisanu na ličnom memorandumu, princeza Danica je na društvenim mrežama objavila i svoj portret u srpskoj narodnoj nošnji, simbolično povezujući kulturno nasleđe i savremeni izraz poštovanja prema ženama koje svojim radom i snagom održavaju život u selima Srbije.

- Danas, na Međunarodni dan žena na selu, sa ponosom i dubokim poštovanjem odajem priznanje svim ženama koje svojim radom, snagom i požrtvovanošću čuvaju srce našeg naroda, srce koje kuca u ruralnim krajevima Srbije“ - poručila je.

Ona je naglasila da su „žene na selu stub porodice, čuvarke tradicije i vrednosti, ali i neumorne radnice koje svojim rukama hrane i podižu zajednicu“, dodajući da njihova borba često ostaje neprimećena i nedovoljno cenjena.

- Ovaj dan je poziv svima na dublje razumevanje i veću podršku, da zajedno stvorimo uslove u kojima će žene na selu imati jednake mogućnosti, pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i ekonomskoj nezavisnosti", istakla je princeza Danica Karađorđević.

Poruku je zaključila rečima da je „razvoj Srbije neraskidivo povezan sa snagom i dostojanstvom naših žena na selu“, ističući da njihova ljubav prema zemlji, porodici i zajednici predstavlja inspiraciju za sve.

Međunarodni dan žena na selu obeležava se 15. oktobra širom sveta, u znak priznanja doprinosu žena u poljoprivredi, održivom razvoju i očuvanju ruralnih zajednica.





