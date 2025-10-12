Autobiografiju princeze Jelisavete njena deca još nisu pročitala, ovo je razlog

Autobigrafija princeze Jelisavete Karađorđević, “Tamo daleko”, objavljena je u januaru, a predstavljeno na Kolarcu. Sada je organizovana još jedna promocija, ovog puta u Narodnom muzeju Srbije.
- Imamo priliku da se uverimo da princeze ne stanuju samo u bajkama, jer poslednjih decenija jedna prava pravcata princeza živi sa nama u Beogradu. Viđamo je na najrazličitijim mestima, često sasvim običnim. Uvek je spremna da spontano i srdačno popriča sa svakim ko joj se obrati.
- Princeza je naizgled obična i ni po čemu različita od nas ostalih, a u stvari je posebna po svojoj jedinstvenoj životnoj priči – pisalo je, između ostalog, u pozivnici za promociju.
Njena, zaista, jedinstvena životna priča, sada se nalazi među koricama knjige, koju je princeza Jelisaveta Karađorđević napisala na nagovor sina. Posvetila ju je svom ocu, knezu Pavlu.
O njemu je pisala iz ugla ćerke, oslanjajući se na arhivsku građu.
Pročitajte 10 stvari koje nismo znali o princu Vilijamu
Čitaocima je dala na uvid dva dokumenta koja otkrivaju malo poznate činjenice, za koje kaže da joj nije jasno zašto ih istoričari nisu ranije objavili.
Autobiografija princeze Jelisavete Karađorđević nastala je na osnovu dnevničkih zabeleški koji je dugo vodila. Obiluje brojnim informacijama koje oslikavaju nesvakidašnji životni put princeze bez kraljevstva, od detinjstva u izgnanstvu do susreta sa brojnim svetski poznatim ličnostima.
Deca i unuci još uvek nisu pročitali njenu knjigu jer ne znaju srpski jezik.
- U planu je prevod na engleski, ali nisam još odlučila da li ću knjigu objaviti u Londonu ili u Njujroku – otkrila je princeza Jelisaveta.
