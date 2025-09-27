Tuga je princa Vilijama razdirala do srži, prvi put otvorio dušu: Bilo je užasno i brutalno

Za razliku od brata Harija, princ Vilijam retko pristaje da govori u javnosti o problemima sa kojima se suočava unutar porodice. Sada je napravio izuzetak.

Princ Vilijam otvoreno je govorio o "najtežoj godini u životu" u retkom televizijskom pojavljivanju. Stariji sin kralja Čarlsa III pridružio se kanadskom komičaru i glumcu Judžinu Leviju u njegovoj novoj emisiji snimljenoj tokom boravka u Londonu. Chris Jackson/Getty Images

U emotivnom snimku, Vilijam je priznao:

- Rekao bih da je 2024. bila najteža godina koju sam ikada imao. Znate, život je poslat i da nas testira, da nas iskuša, a sposobnost da to prevaziđemo je ono što nas čini onakvima kakvi jesmo.

Komentari budućeg kralja odražavali su sličan osećaj koji je izneo krajem prošle godine, kada je govorio o borbi svoje supruge, princeze Kejt Midlton i oca sa rakom tokom samostalnog putovanja u Južnu Afriku u novembru.

Nakon obilaska Vindzora, Vilijam i Judžin otišli su u lokalni pab na pivo, gde je princ od Velsa otvoreno govorio o teškoćama sa kojima su se on i njegova porodica suočili u poslednjih 12 meseci, aludirajući na to da je kralju Čarlsu i princezi Kejt Midlton dijagnostikovan rak u roku od nekoliko nedelja.

U neverovatno iskrenom intervjuu, Vilijam je pohvalio hrabrost svoje supruge i svog oca, priznajući da su njihove zdravstvene bitke bile teške za celu porodicu. Tada je rekao:

- Kako je bilo, iskreno? Bilo je užasno. Verovatno je to bila najteža godina u mom životu. Pokušaj da se sve završi i da se sve održi na pravom putu bio je zaista težak. Ali jako sam ponosan na svoju suprugu, ponosan sam na svog oca. Ipak, gledano sa lične, porodične tačke gledišta, bilo je brutalno. Toby Melville - WPA Pool,Getty Images via Guliver

Princ Vilijam je priznao da su mu dužnosti koje je obavljao bile prilika da se bar na kratko izmesti iz pakla kroz koji je prolazio, pokušavajući da pronađe balans između porodičnih i poslovnih obaveza.

- Ove godine ne bih mogao da budem manje opušten, samo nastavljam dalje. Uživam u svom poslu, uživam u tome da sebi određujem tempo i da pronađem dovoljno vremena za svoju porodicu - priznao je princ Vilijam.









