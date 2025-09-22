Brat blizanac princa Filipa stupio u brak, prve fotografije sa bajkovitog venčanja

Kraljevska porodica Srbije sa velikim zadovoljstvom saopštava da su Nj.K.V. Princ Aleksandar Karađorđević, najmlađi sin Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, i njegova verenica dr Vesna (rođ. Jelić) stupili u brak i otpočeli svoj zajednički životni put. Helena Quintana, IG: @phq.eventos

Prestolonaslednik, kao starešina Kraljevskog doma, je radostan da svojoj snahi poželi dobrodošlicu u porodicu Karađorđević i da joj dodeli titulu, koju ovim putem i saopštava javnosti, a to je – Njeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Dr Vesna od Srbije.

- Ceo Kraljevski dom Srbije ispunjen je srećom jer su se moj sin i snaha venčali i započeli jedno od najvažnijih poglavlja u životu, onog u kom „mi“ postaje važnije od „ja“, u kome svi shvatamo da je u životu sve bolje i lakše kad se podeli sa životnim saputnikom. Svaka radost je mnogo veća, a teskoba lakša kada se podeli. Želimo im mnogo sreće, napretka, uzajamnog poštovanja i razumevanja, a pre svega ljubavi. Loza Karađorđevića živi, raste i cveta. Nema veće radosti za mene nego da tome svedočim i da tu radost delim sa Vesnom i Aleksandrom, kao i sa našom celokupnom porodicom. Neka im brak bude srećan, radostan i blagosloven od Gospoda“, poručio je Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar.

Svečani čin crkvenog venčanja, sjedinjenja u Svetoj tajni braka Princa Aleksandra i Princeze Vesne, obavljen je u subotu, 20. septembra, u mestu Viljamanrike de la Kondesa, u blizini Sevilje u Španiji, a služili su ga Njegovo Preosveštenstvo Vladika Toplički G. Petar, vikarni Episkop i izaslanik Njegove Svetosti Patrijarha srpskog G. Porfirija, i otac Dušan Erdelj, protojerej-stavrofor u parohiji Svetih apostola Petra i Pavla u Andaluziji. Helena Quintana, IG: @phq.eventos

Mesto je pažljivo izabrano, jer je mladoženja za njega duboko emotivno vezan: naime, ovde su se venčali njegovi roditelji, Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar i Nj.C.K.V. Princeza Marija da Glorija od Orleana i Bragance, Vojvotkinja od Segorbe, a ovde su i on i njegov brat, Nj.K.V. Princ Naslednik Filip, kršteni. Helena Quintana, IG: @phq.eventos

Kumovi na crkvenom venčanju bili su, po blagoslovu Njegovog Preosveštenstva Episkopa Zapadnoevropskog G. Justina, braća mladenaca, Nj.K.V. Princ Naslednik Filip i g. Aleksandar Jelić. Kako mladenci nisu želeli veliku proslavu, smatrajući da u svetlu trenutnih veoma složenih okolnosti u Srbiji to ne bi bilo prikladno, svoju ljubav su krunisali u prisustvu najbližih prijatelja i porodice, dok će brak u Srbiji biti na odgovarajući način obeležen nekom drugom prilikom.

Građansko venčanje obavljeno je u Kraljevskom Dvoru u Beogradu dve nedelje ranije, 6. septembra 2025. godine, u prisustvu najbliže porodice i svedoka. Taj datum je posebno izabran zbog svoje simbolike, jer je 6. septembra 1923. rođen mladoženjin deda, Nj.V. Kralj Petar II. Za svakoga ko u svom srcu nosi Kraljevsku porodicu Srbije i našu tradiciju, činjenica da se upravo na dan kada je rođen poslednji Kralj naše zemlje, čiju su tužnu sudbinu i težak život oblikovali vihori nemirnog sveta i volja velikih sila, venčao njegov unuk, snažan je i značajan simbol pobede pravde i temelja za budućnost. Svedoci na građanskom venčanju bili su dr Džihan Abazović, svetski priznati stručnjak u više oblasti medicine, i g. Uroš Parezanović, Šef službe za odnose s javnošću i protokola Kraljevskog Dvora. The Royal Palace of Serbia

Pored već navedenih mladoženjinih roditelja i kumova, venčanju u Španiji prisustvovali su: članovi Kraljevske porodice Srbije Nj.K.V. Princeza Katarina, Nj.K.V. Princ Petar, Nj.K.V. Princeza Danica, Nj.K.V. Princ Stefan i Nj.K.V. Princeza Marija, nevestini roditelji g. Marko i dr Slavica Jelić, sa suprugom i ćerkom brata Princeze Vesne, dr Kirstin i g-đicom Sofi Jelić, takođe don Ignasio de Medina, vojvoda od Segorbe, suprug Nj.C.K.V. Princeze Marije da Glorije, kao i sestre Princa Aleksandra Donja Sol Marija de la Blanka de Medina i Orlean-Braganca, Grofica od Ampurije, i Donja Ana Luna de Medina i Orlean-Braganca, Grofica od Rikle, sa svojim porodicama, kao i drugi dragi gosti. Građanskom venčanju u Beogradu prisustvovao je Nj.K.V. Princ Mihailo, mladoženjin stric, sin Nj.K.V. Kraljevića Tomislava, drugog sina Nj.V. Kralja Aleksandra I i Nj.V. Kraljice Marije. The Royal Palace of Serbia

Nj.K.V. Princ Aleksandar i Nj.K.V. Princeza dr Vesna najiskrenije zahvaljuju svima na upućenim čestitkama i što ovu izuzetno veliku radost dele sa njima!

