Emotivni susret Kejt Midlton i čoveka koji je bio drugi otac Vilijamu i Hariju

Autor: | 14/09/2025

Tokom nedavne kraljevske posete britanskim tekstilnim proizvođačima, princeza Kejt Midlton doživela je posebno emotivan trenutak, ponovni susret sa Džejmijem Louter-Pinkertonom, kumom njenog najstarijeg sina, princa Džordža.

U toploj atmosferi i pred kamerama, Kejt je srdačno zagrlila Džejmija, koji danas nosi titulu lorda poručnika Safoka, a koji je godinama bio poznat kao  ključna figura u životima princa Vilijama i princa Harija

Njihova bliska veza datira još iz perioda kada je Louter-Pinkerton bio glavni privatni sekretar braće, a njegovo prisustvo u njihovim životima ostavilo je dubok trag.

Do njihovog susreta došlo je tokom Kejtine posete Sudbury Silk Mills, fabrici svile u Safoku, koja je bila prva stanica na celodnevnom obilasku posvećenom promociji britanskog tekstilnog zanatstva.

Pročitajte Princ Džordž za nekoliko dana proslavlja 12. rođendan, od tada će mu biti zabranjena veoma važna stvar

Uloga Džejmija Louter-Pinkertona kao kuma princa Džordža samo je jedno od njegovih brojnih zapaženih mesta u kraljevskoj službi. On je među malobrojnim, pažljivo odabranim kumovima princa Džordža, zajedno sa Zarom Filips, rođakom princa Vilijama, i Džulijom Semjuel, bliskom prijateljicom princeze Dajane.

Tu su još i Vilijam van Katsom, sin pokojnog prijatelja kralja Čarlsa, kao i Oliver Bejker, Emilija Džardin-Peterson i vojvoda od Vestminstera, svi bliski prijatelji kraljevskog para i njihovi ljudi od poverenja.

Podsetimo, ključna ličnost u životima princa Vilijama i princa Harija, Džejmi Louter-Pinkerton je bio neizostavna figura u izuzetno bitnim trenucima za princa Vilijama i Kejt, od organizacije kraljevskog venčanja, preko međunarodnih turneja, do svakodnevnog savetovanja. 

Tokom osamdesetih godina posebno se brinuo i o konjima kraljice majke, što dovoljno govori o Louter-Pinkertonovoj bliskosti sa kraljevskom porodicom.

Za sve ove godine služenja, 2013. godine je i zvanično odlikovan kao poručnik Kraljevskog Viktorijinog Reda, priznanjem koje se dodeljuje za lične zasluge prema monarhu.

Nataša Stevanović
