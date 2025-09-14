Emotivni susret Kejt Midlton i čoveka koji je bio drugi otac Vilijamu i Hariju

Tokom nedavne kraljevske posete britanskim tekstilnim proizvođačima, princeza Kejt Midlton doživela je posebno emotivan trenutak, ponovni susret sa Džejmijem Louter-Pinkertonom, kumom njenog najstarijeg sina, princa Džordža.
U toploj atmosferi i pred kamerama, Kejt je srdačno zagrlila Džejmija, koji danas nosi titulu lorda poručnika Safoka, a koji je godinama bio poznat kao ključna figura u životima princa Vilijama i princa Harija.
Njihova bliska veza datira još iz perioda kada je Louter-Pinkerton bio glavni privatni sekretar braće, a njegovo prisustvo u njihovim životima ostavilo je dubok trag.
Do njihovog susreta došlo je tokom Kejtine posete Sudbury Silk Mills, fabrici svile u Safoku, koja je bila prva stanica na celodnevnom obilasku posvećenom promociji britanskog tekstilnog zanatstva.
Pročitajte Princ Džordž za nekoliko dana proslavlja 12. rođendan, od tada će mu biti zabranjena veoma važna stvar
Uloga Džejmija Louter-Pinkertona kao kuma princa Džordža samo je jedno od njegovih brojnih zapaženih mesta u kraljevskoj službi. On je među malobrojnim, pažljivo odabranim kumovima princa Džordža, zajedno sa Zarom Filips, rođakom princa Vilijama, i Džulijom Semjuel, bliskom prijateljicom princeze Dajane.
Tu su još i Vilijam van Katsom, sin pokojnog prijatelja kralja Čarlsa, kao i Oliver Bejker, Emilija Džardin-Peterson i vojvoda od Vestminstera, svi bliski prijatelji kraljevskog para i njihovi ljudi od poverenja.
Podsetimo, ključna ličnost u životima princa Vilijama i princa Harija, Džejmi Louter-Pinkerton je bio neizostavna figura u izuzetno bitnim trenucima za princa Vilijama i Kejt, od organizacije kraljevskog venčanja, preko međunarodnih turneja, do svakodnevnog savetovanja.
Tokom osamdesetih godina posebno se brinuo i o konjima kraljice majke, što dovoljno govori o Louter-Pinkertonovoj bliskosti sa kraljevskom porodicom.
Za sve ove godine služenja, 2013. godine je i zvanično odlikovan kao poručnik Kraljevskog Viktorijinog Reda, priznanjem koje se dodeljuje za lične zasluge prema monarhu.
Pročitajte još
Kao i sva druga deca: Žak i Gabrijela od Monaka krenuli u školu, svi gledaju njihove rančeve
Deca princa Alberta krenula u školu
14/09/2025Saznajte više
Princ Hari i kralj Čarls posle 18 meseci ponovo zajedno: Susret koji je čekao ceo svet
Princ Hari i kralj Čarls ponovo zajedno
10/09/2025Saznajte više
Princ Hari se vratio kući, svi čekaju susret sa ocem i bratom
Princ Hari došao u Veliku Britaniju bez supruge
09/09/2025Saznajte više
Najlepša kraljica na svetu proslavila rođendan, pa otvorila album sa porodičnim slikama
Kraljica Ranija proslavila 55. rođendan
02/09/2025Saznajte više
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak, retki dobiju bitku sa ovim oblikom kancera
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak pankreasa
02/09/2025Saznajte više
Šta Megan Markl sprema za doručak svojoj deci? Lilibet i Arči obožavaju ovo jelo
Megan Markl svakog jutra priprema topao doručak za svoju decu
02/09/2025Saznajte više
Komentari (0)