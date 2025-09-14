Emotivni susret Kejt Midlton i čoveka koji je bio drugi otac Vilijamu i Hariju

Tokom nedavne kraljevske posete britanskim tekstilnim proizvođačima, princeza Kejt Midlton doživela je posebno emotivan trenutak, ponovni susret sa Džejmijem Louter-Pinkertonom, kumom njenog najstarijeg sina, princa Džordža.

U toploj atmosferi i pred kamerama, Kejt je srdačno zagrlila Džejmija, koji danas nosi titulu lorda poručnika Safoka, a koji je godinama bio poznat kao ključna figura u životima princa Vilijama i princa Harija. WPA Pool/Pool Getty Images

Njihova bliska veza datira još iz perioda kada je Louter-Pinkerton bio glavni privatni sekretar braće, a njegovo prisustvo u njihovim životima ostavilo je dubok trag.

Do njihovog susreta došlo je tokom Kejtine posete Sudbury Silk Mills, fabrici svile u Safoku, koja je bila prva stanica na celodnevnom obilasku posvećenom promociji britanskog tekstilnog zanatstva.

Uloga Džejmija Louter-Pinkertona kao kuma princa Džordža samo je jedno od njegovih brojnih zapaženih mesta u kraljevskoj službi. On je među malobrojnim, pažljivo odabranim kumovima princa Džordža, zajedno sa Zarom Filips, rođakom princa Vilijama, i Džulijom Semjuel, bliskom prijateljicom princeze Dajane. Chris Jackson - Pool/Getty Images

Tu su još i Vilijam van Katsom, sin pokojnog prijatelja kralja Čarlsa, kao i Oliver Bejker, Emilija Džardin-Peterson i vojvoda od Vestminstera, svi bliski prijatelji kraljevskog para i njihovi ljudi od poverenja.

Podsetimo, ključna ličnost u životima princa Vilijama i princa Harija, Džejmi Louter-Pinkerton je bio neizostavna figura u izuzetno bitnim trenucima za princa Vilijama i Kejt, od organizacije kraljevskog venčanja, preko međunarodnih turneja, do svakodnevnog savetovanja. WPA Pool/Pool Getty Images

Tokom osamdesetih godina posebno se brinuo i o konjima kraljice majke, što dovoljno govori o Louter-Pinkertonovoj bliskosti sa kraljevskom porodicom.

Za sve ove godine služenja, 2013. godine je i zvanično odlikovan kao poručnik Kraljevskog Viktorijinog Reda, priznanjem koje se dodeljuje za lične zasluge prema monarhu.

