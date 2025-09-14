Deca princa Alberta od Monaka, Žak i Gabrijela, posle letnjeg raspusta vratili su se školskim obavezama.
Uprkos tome što su “plave krvi”, desetogodišnji blizanci ne razlikuju se od svojih vršnjaka. U uniformi škole brat i sestra svakodnevno zajedno odlaze na nastavu.
Da ne žele da se odvajaju od drugara svedoče i njihovi rančevi, krajnje jednostavni i uobičajeni.
Princ Albert i princeza Šarlin od Monaka, kao i svi roditelji, trude se da svojim mališanima budu najveća podrška i oslonac. I ovog septembra ispratili su ih do učionice, a tom prilikom nastao je i nežan porodični portret koji je kraljevska kuća podelila medijima.
Deca princa Alberta ppzirala su u svojim crveno-teget uniformama, držeći se za ruke. Iako su još uvek deca koja uživaju u detinjstvu, poreklo im već sada određuje neke protokolarne obaveze.
Pročitajte Princ Hari i kralj Čarls posle 18 meseci ponovo zajedno: Susret koji je čekao ceo svet
Žak i Gabrijela mogu se videti na zvaničnim događajima u pratnji roditelja, a princ Albert od Monaka u jednom intervjuu je priznao da blizanci ne žele da se ističu.
- Kada ih ispratim u školu, već u hodu primećujem - sve više žele da se malo odmaknu od mene kad ugledaju drugare – izjavio je uz osmeh, dodajući da on i supruga nastoje da im omoguće normalno detinjstvo.
Iako zbog obaveza ne uspeva da ih uvek vodi u školu, baš ti trenuci mu, kako kaže, znače mnogo.
- Već znaju kako da se ponašaju na protokolarnim događajima, ali važno nam je da zadrže svoju spontanost i privatnost. Deci treba prići s razumevanjem i strpljenjem - rekao je Albert od Monaka.
Pročitajte još
Kao i sva druga deca: Žak i Gabrijela od Monaka krenuli u školu, svi gledaju njihove rančeve
Deca princa Alberta krenula u školu
14/09/2025Saznajte više
Princ Hari i kralj Čarls posle 18 meseci ponovo zajedno: Susret koji je čekao ceo svet
Princ Hari i kralj Čarls ponovo zajedno
10/09/2025Saznajte više
Princ Hari se vratio kući, svi čekaju susret sa ocem i bratom
Princ Hari došao u Veliku Britaniju bez supruge
09/09/2025Saznajte više
Najlepša kraljica na svetu proslavila rođendan, pa otvorila album sa porodičnim slikama
Kraljica Ranija proslavila 55. rođendan
02/09/2025Saznajte više
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak, retki dobiju bitku sa ovim oblikom kancera
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak pankreasa
02/09/2025Saznajte više
Šta Megan Markl sprema za doručak svojoj deci? Lilibet i Arči obožavaju ovo jelo
Megan Markl svakog jutra priprema topao doručak za svoju decu
02/09/2025Saznajte više
Komentari (0)