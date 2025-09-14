Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Kao i sva druga deca: Žak i Gabrijela od Monaka krenuli u školu, svi gledaju njihove rančeve

Autor: | 14/09/2025

Deca princa Alberta od Monaka, Žak i Gabrijela, posle letnjeg raspusta vratili su se školskim obavezama.

Uprkos tome što su “plave krvi”, desetogodišnji blizanci ne razlikuju se od svojih vršnjaka. U uniformi škole brat i sestra svakodnevno zajedno odlaze na nastavu.

Da ne žele da se odvajaju od drugara svedoče i njihovi rančevi, krajnje jednostavni i uobičajeni.

Princ Albert i princeza Šarlin od Monaka, kao i svi roditelji, trude se da svojim mališanima budu najveća podrška i oslonac. I ovog septembra ispratili su ih do učionice, a tom prilikom nastao je i nežan porodični portret koji je kraljevska kuća podelila medijima.

Deca princa Alberta ppzirala su u svojim crveno-teget uniformama, držeći se za ruke. Iako su još uvek deca koja uživaju u detinjstvu, poreklo im već sada određuje neke protokolarne obaveze.

Žak i Gabrijela mogu se videti na zvaničnim događajima u pratnji roditelja, a princ Albert od Monaka u jednom intervjuu je priznao da blizanci ne žele da se ističu.

- Kada ih ispratim u školu, već u hodu primećujem - sve više žele da se malo odmaknu od mene kad ugledaju drugare – izjavio je uz osmeh, dodajući da on i supruga nastoje da im omoguće normalno detinjstvo.

Iako zbog obaveza ne uspeva da ih uvek vodi u školu, baš ti trenuci mu, kako kaže, znače mnogo.

- Već znaju kako da se ponašaju na protokolarnim događajima, ali važno nam je da zadrže svoju spontanost i privatnost. Deci treba prići s razumevanjem i strpljenjem - rekao je Albert od Monaka.

