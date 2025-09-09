Princ Hari se vratio kući, svi čekaju susret sa ocem i bratom

Princ Hari doputovao je u Veliku Britaniju, a pravo sa aerodroma otišao je do zamka Vindzor, gde je na treću godišnjicu smrti kraljice Elizabete II položio venac i cveće na grob pokojne bake. Steve Parsons/Getty Images

Jedna od najcenjenijih i najdugovečnijih monarha 20. veka sahranjena je u Memorijalnoj kapeli kralja Džordža VI, gde počiva pored supruga, roditelja i sestre.

Britanski mediji ističu da će princ Hari u domovini boraviti četiri dana i podsećaju da će to biti njegova najduža poseta od 2022. kada je prisustvovao sahrani svoje bake. Ono što mnoge zanima, a slobodno se može reći da i priželjkuju, jeste susret “odbeglog princa” i njegove porodice, sa kojom već duže vreme nije u dobrim odnosima.

Dok je Hari polagao cveće na grob kraljice Elizabete, princ Vilijam i Kejt Midlton bili su u službenoj poseti Berkširu. Sa druge strane, kralj Čarls, koji sina nije video 19 meseci, trenutno se nalazi u svojoj škotskoj rezidenciji u Birkholu. Poslednji put sreli su se u febaruaru 2024. kada je saopšteno da Čarls boluje od raka. Chris Jackson / Guliver Getty Images

Princ Hari će tokom boravka u Britaniji imati niz angažmana. U domovinu je došao bez supruge Megan Markl, koja nije omiljena na dvoru, niti u britanskoj javnosti.

Nih dvoje, kao što je poznato, od 2022. godine, sa decom – Lilibet i Arčijem, žive u Kaliforniji.









