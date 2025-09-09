Princ Hari doputovao je u Veliku Britaniju, a pravo sa aerodroma otišao je do zamka Vindzor, gde je na treću godišnjicu smrti kraljice Elizabete II položio venac i cveće na grob pokojne bake.
Jedna od najcenjenijih i najdugovečnijih monarha 20. veka sahranjena je u Memorijalnoj kapeli kralja Džordža VI, gde počiva pored supruga, roditelja i sestre.
Pročitajte Loše vesti za Megan i Harija, ovome se niko nije nadao
Britanski mediji ističu da će princ Hari u domovini boraviti četiri dana i podsećaju da će to biti njegova najduža poseta od 2022. kada je prisustvovao sahrani svoje bake. Ono što mnoge zanima, a slobodno se može reći da i priželjkuju, jeste susret “odbeglog princa” i njegove porodice, sa kojom već duže vreme nije u dobrim odnosima.
Dok je Hari polagao cveće na grob kraljice Elizabete, princ Vilijam i Kejt Midlton bili su u službenoj poseti Berkširu. Sa druge strane, kralj Čarls, koji sina nije video 19 meseci, trenutno se nalazi u svojoj škotskoj rezidenciji u Birkholu. Poslednji put sreli su se u febaruaru 2024. kada je saopšteno da Čarls boluje od raka.
Princ Hari će tokom boravka u Britaniji imati niz angažmana. U domovinu je došao bez supruge Megan Markl, koja nije omiljena na dvoru, niti u britanskoj javnosti.
Nih dvoje, kao što je poznato, od 2022. godine, sa decom – Lilibet i Arčijem, žive u Kaliforniji.
Pročitajte još
Princ Hari se vratio kući, svi čekaju susret sa ocem i bratom
Princ Hari došao u Veliku Britaniju bez supruge
09/09/2025Saznajte više
Najlepša kraljica na svetu proslavila rođendan, pa otvorila album sa porodičnim slikama
Kraljica Ranija proslavila 55. rođendan
02/09/2025Saznajte više
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak, retki dobiju bitku sa ovim oblikom kancera
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak pankreasa
02/09/2025Saznajte više
Šta Megan Markl sprema za doručak svojoj deci? Lilibet i Arči obožavaju ovo jelo
Megan Markl svakog jutra priprema topao doručak za svoju decu
02/09/2025Saznajte više
Brat princeze Dajane oglasio se na 28. godišnjicu njene smrti, ovo niko nije očekivao
Grob princeze Dajane svakog dana obilazi samo jedna osoba
01/09/2025Saznajte više
Držao sam je za ruku, bila je svesna svega: Ovo su bile poslednje reči princeze Dajane
Poslednje reči princeze Dajane.... Prošlo je punih 28 godina...
31/08/2025Saznajte više
Komentari (0)