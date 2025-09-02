Megan Markl do sada je više puta pokazala svoju nežnu stranu i posvećenost prema svojoj deci. Takav odnos i majčinstvo, generalno, prisutni su i u kadrovima njene kulinarske serije "With Love, Meghan", gde gledaoci imaju priliku da vide kako izgleda doručak Megan Markl za njenu decu i jutra koja provode u porodičnoj kuhinji.
Megan Markl svakog dana priprema topao doručak za svoju decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4). Favorit mlađanih kraljevića koji žive u kalifornijskom Montekitu su palačinke. Ali ne obične palačinke, ove imaju poseban dodatak.
- Volim da pravim palačinke iznenađenja za decu. Uvek ubacim malo mlevenog lana ili chia semenki - rekla je Megan, dok je kuvala sa Tanom Fransom u novoj epizodi kulinarske serije s vojvotkinjinim potpisom.
Princeza Lilibet uvek ima jedan presladak zahtev, a Megan je otkrila šta od nje želi: „Možeš da mi staviš chia semenke? Hoću da mi palačinke imaju pegice!".
Osim što udovoljava željama svoje ćerkice, Megan se trudi da doručak uvek izgleda lepo jer, kako kaže, princ Arči obavezno primeti kada nešto lepo izgleda. Uvek uz komentar: "Mama, ovo izgleda prelepo!"
Gledano s roditeljske strane, nije u pitanju samo udovoljavanje dečjim željama zarad estetike, već sve ovo ima i zdravstvene benefite jer su chia i lanene semenke prava nutritivna bomba.
Bogate su vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i antioksidantima, a gotovo da ne menjaju ukus palačinkama. Kako kažu stručnjaci, to je genijalan način da se zdrav obrok „obuče“ u nešto što deca već vole.
Pored kuvanja, Lilibet i Megan dele i ljubav prema pecivu i toploj rerni.
Na Instagram objavama iz njihove vile u Montekitu vidi se kako uživaju dok zajedno prave slatke perece sa jagodama, u obliku srca. Eto još jednog porodičnog trenutka koji se pretvara u lepu uspomenu za buduće dane.
Kao doručak, Megan Markl za njenu decu često bira palačinke sa lanenim i chia semenkama. Megan jeste udata za princa, ali jutrima je njena uloga princeze po strani. Mnogo više uživa kao mama koja s ljubavlju priprema jutarnji obrok svojoj deci.
