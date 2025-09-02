Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Šta Megan Markl sprema za doručak svojoj deci? Lilibet i Arči obožavaju ovo jelo

Autor: | 02/09/2025

Megan Markl do sada je više puta pokazala svoju nežnu stranu i posvećenost prema svojoj deci. Takav odnos i majčinstvo, generalno, prisutni su i u kadrovima njene kulinarske serije "With Love, Meghan", gde gledaoci imaju priliku da vide kako izgleda doručak Megan Markl za njenu decu i jutra koja provode u porodičnoj kuhinji.

Megan Markl svakog dana priprema topao doručak za svoju decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4). Favorit mlađanih kraljevića koji žive u kalifornijskom Montekitu su palačinke. Ali ne obične palačinke, ove imaju poseban dodatak.

- Volim da pravim palačinke iznenađenja za decu. Uvek ubacim malo mlevenog lana ili chia semenki - rekla je Megan, dok je kuvala sa Tanom Fransom u novoj epizodi kulinarske serije s vojvotkinjinim potpisom.

Princeza Lilibet uvek ima jedan presladak zahtev, a Megan je otkrila šta od nje želi: „Možeš da mi staviš chia semenke? Hoću da mi palačinke imaju pegice!".

Pročitajte Ovako izgleda kuhinja Megan Markl, rustični luksuz s daškom Mediterana

Osim što udovoljava željama svoje ćerkice, Megan se trudi da doručak uvek izgleda lepo jer, kako kaže, princ Arči obavezno primeti kada nešto lepo izgleda. Uvek uz komentar: "Mama, ovo izgleda prelepo!"

Gledano s roditeljske strane, nije u pitanju samo udovoljavanje dečjim željama zarad estetike, već sve ovo ima i zdravstvene benefite jer su chia i lanene semenke prava nutritivna bomba.

Bogate su vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i antioksidantima, a gotovo da ne menjaju ukus palačinkama. Kako kažu stručnjaci, to je genijalan način da se zdrav obrok „obuče“ u nešto što deca već vole.

Pored kuvanja, Lilibet i Megan dele i ljubav prema pecivu i toploj rerni.

Na Instagram objavama iz njihove vile u Montekitu vidi se kako uživaju dok zajedno prave slatke perece sa jagodama, u obliku srca. Eto još jednog porodičnog trenutka koji se pretvara u lepu uspomenu za buduće dane.

Kao doručak, Megan Markl za njenu decu često bira palačinke sa lanenim i chia semenkama. Megan jeste udata za princa, ali jutrima je njena uloga princeze po strani. Mnogo više uživa kao mama koja s ljubavlju priprema jutarnji obrok svojoj deci.

