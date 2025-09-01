Brat princeze Dajane oglasio se na 28. godišnjicu njene smrti, ovo niko nije očekivao

Osoba koja svakoga dana obilazi grob princeze Dajane je njen brat, Čarls Spenser. To je učinio i na 28. godišnjicu Dajanine smrti. Spenser je u nedelju, 31. avgusta, na društvenim mrežama podelio fotografiju cveća koje je položio na Dajanin grob na imanju Altorp.
Uz fotografiju buketa belih i ružičastih ruža, koje je odneo na grob princeze Dajane, Čarls je napisao: „Cveće koje smo jutros ubrali iz Altorpovih vrtova za Ostrvo. Uvek nemoguć dan".
Time je još jednom potvrdio da, i nakon nepune tri decenije od Dajanine pogibije, njena smrt je nešto neprihvatljivo i razarajuće bolno.
Princeza Dajana je izgubila život 31. avgusta 1997. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu, zajedno sa partnerom Dodijem Fajedom i vozačem Anrijem Polom. Širom sveta voljena, princeza Dajana iza sebe je ostavila dva sina, princa Vilijama, koji je tada imao 15 godina, i princa Harija, tri godine mlađeg sina. Oba deteta rodila je u braku sa kraljem Čarlsom, tadašnjim princom od Velsa.
Pročitajte Držao sam je za ruku, bila je svesna svega - Ovo su bile poslednje reči princeze Dajane
Odluku o mestu na kom će Dajana biti sahranjena doneo je upravo njen brat, Čarls Spenser. Grob princeze Dajane nalazi se na ostrvu u središtu Ovalnog ostrva, na privatnom imanju Altorp.
Grobnica je strogo čuvana, nije otvorena za javnost, ali posetioci mogu odati počast stradaloj princezi Dajani na posebnom memorijalom mestu, podignutom 1998. godine u okviru imanja.
Brat princeze Dajane, Čarls Spenser je ranije govorio da je želeo da mu sestra bude sahranjena na sigurnom mestu, gde će njeni sinovi moći da je posećuju u privatnosti i miru.
- Za mene je veoma važno da oni mogu da budu ovde, s njom. Na sreću, ovde vlada spokoj i mogu da dolaze kad god žele. To mi je veliko olakšanje - rekao je ranije Spenser.
Još 1998. godine, u svojoj knjizi "Althorp: The Story of an English House", Spenser je napisao da je porodica jednoglasno odlučila da upravo Altorp, zbog svoje lepote i mira, bude mesto na kom će se nalaziti grob princeze Dajane.
