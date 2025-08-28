Megan Markl priznala da uživa u brzoj hrani, pita s jabukama je najveća nagrada

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, priznala je svoju slabost iz mladosti i ranih glumačkih dana, kada je često odlazila na audicije. Njena iskrenost oduševila je fanove.
Dok su mnogi zamišljali da je Megan Markl svoje uspehe obeležavala glamuroznim izlascima, istina je potpuno drugačija. Megan Markl priznala je da uživa u brzoj hrani, a svoje male-velike pobede proslavljala je na jednostavan i vrlo skroman način - odlaskom na brzu hranu, a pita s jabukama bila joj je favorit.
U drugoj sezoni Netflix serije "With Love, Meghan", vojvotkinja se prisetila vremena kada je odlazila na audicije. Za razliku od koleginica koje bi nakon napornog dana odlazile u teretanu, ona je birala jednostavno zadovoljstvo.
- Ako sam mislila da sam na probi dala sve od sebe, volela sam da se nagradim pitom s jabukama. To je bio moj mali ritual - otkrila je Megan.
Pročitajte Kako da napravite picu kao Megan Markl, recept za svaki dan
Njena strast prema jednostavnim zalogajima deli i princ Hari. Tokom jednog intervjua, vojvotkinja je priznala da njih dvoje ponekad uživaju u brzoj hrani, što je postalo njihov mali porodični ritual.
Hari je čak ispričao da voli obilne porudžbine, dok Megan bira skromniju varijantu – cheeseburger, pomfrit i obavezne ljute dodatke.
Megan Markl priznala je da uživa u brzoj hrani, a ova anegdota podseća da i oni koji žive kraljevski život, imaju male rituale u kojima iskreno uživaju. Za vojvotkinju, pita s jabukama nije bila samo slatkiš, već nagrada i podsećanje da svaki trud zaslužuje da se proslavi, na najjednostavniji način.
Pročitajte još
Kejt Midlton plavuša! Princeza na meti raznih komentara zbog potpuno novog izgleda FOTO
Kejt Midlton plavuša je nedavno postala, vojvotkinja promenila boju kose, evo kako sada izgleda
25/08/2025Saznajte više
Žuta suknja i žute salonke: Još jedna modna lekcija kraljice Ranije
Modni stil kraljice Ranije je besprekoran
23/08/2025Saznajte više
Princ Filip čestitao rođendan supruzi: Zahvalan sam Bogu što delimo život i porodicu zajedno
Rođendan princeze Danice Karađorđević
17/08/2025Saznajte više
Kensingtonska palata potvrdila srećne vesti: Istina je! Kejt i Vilijam će u decembru...
Kensingtonska palata potvrdila srećne vesti: Istina je! Kejt i Vilijam krajem godine...
16/08/2025Saznajte više
Megan Markl ponela haljinu koju viđate svakog dana na našim damama, uklopila je uz skupocenu ogrlicu
Megan Markl pokazala vrednu ogrlicu i pokazala šta znači stil
15/08/2025Saznajte više
Kejt Midlton je ostala sama: Definitivno KRAJ posle 15 godina!
Kejt Midlton ostala bez lične asistentkinje, ovo je razlog rastanka posle decenije i po zajedničke saradnje
10/08/2025Saznajte više
Komentari (0)