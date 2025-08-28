Megan Markl priznala da uživa u brzoj hrani, pita s jabukama je najveća nagrada

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, priznala je svoju slabost iz mladosti i ranih glumačkih dana, kada je često odlazila na audicije. Njena iskrenost oduševila je fanove.

Dok su mnogi zamišljali da je Megan Markl svoje uspehe obeležavala glamuroznim izlascima, istina je potpuno drugačija. Megan Markl priznala je da uživa u brzoj hrani, a svoje male-velike pobede proslavljala je na jednostavan i vrlo skroman način - odlaskom na brzu hranu, a pita s jabukama bila joj je favorit. JAKE ROSENBERG/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

U drugoj sezoni Netflix serije "With Love, Meghan", vojvotkinja se prisetila vremena kada je odlazila na audicije. Za razliku od koleginica koje bi nakon napornog dana odlazile u teretanu, ona je birala jednostavno zadovoljstvo.

- Ako sam mislila da sam na probi dala sve od sebe, volela sam da se nagradim pitom s jabukama. To je bio moj mali ritual - otkrila je Megan.

Njena strast prema jednostavnim zalogajima deli i princ Hari. Tokom jednog intervjua, vojvotkinja je priznala da njih dvoje ponekad uživaju u brzoj hrani, što je postalo njihov mali porodični ritual. Instagam/@aseverofficial

Hari je čak ispričao da voli obilne porudžbine, dok Megan bira skromniju varijantu – cheeseburger, pomfrit i obavezne ljute dodatke.

Megan Markl priznala je da uživa u brzoj hrani, a ova anegdota podseća da i oni koji žive kraljevski život, imaju male rituale u kojima iskreno uživaju. Za vojvotkinju, pita s jabukama nije bila samo slatkiš, već nagrada i podsećanje da svaki trud zaslužuje da se proslavi, na najjednostavniji način.









