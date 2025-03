Zašto se Jelisaveta Karađorđević nije udala za Bartona? Glumac bio očaran našom princezom

Ljubav Jelisavete Karađorđević i Ričarda Bartona

Princeza Jelisaveta Karađorđević imala je život vredan filmskog scenarija. Nedavno je objavila autobiografiju “Tamo daleko” u kojoj je iznela malo poznate podatke o svom detinjstvu,roditeljima, boravku u Americi, deci, ali i burnom ljubavnom životu. Amir Hamzagic / ATAImages

Prvi put se udala 1961. godine, za Haurda Oksenberga, sa kojim je dobila ćerke Katarinu i Kristinu.

- Visok, zgodan i plav, prototip američkog zlatnog momka, dobio je stipendiju za školovanje kao vrstan plivač koji se pripremao i za Olimpijske igre 1940. Brzo je shvatio da treba investirati u modnu industriju i zaradio je velike pare lansirajući liniju odeće za trudnice – reči su kojima je opisala prvog supruga.

Kasnije je još dva puta rekla “da”.

Posle braka sa Oksenbergom, udala se za engleskog političara, nekadašnjeg poslanika Evropskog parlamenta i istoričara Nila Balfura, s kojim ima sina Nikolasa.

Ali, ni s njim nije dugo ostala. Treći suprug bio je premijer Perua Manuel Ulo, koji takođe nije uspeo da zadrži srpsku kneginju kraj sebe. Borisalv Zdrinja/ATAImages

Glasine da je osvojila srce Ričarda Bartona, princeza Jelisaveta Karađorđević sada je i sama potvrdila.

Čuvenog glumca i njegovu suprugu Elizabet Tejlor, upoznala je 1968. godine, na jednoj večeri u Londonu. U to vreme oboje su bili filmske megazvezde.

- Elizabet je u prirodi bila podjednako zanosna kao i na filmu. Imala je tu neodoljivu auru zvezde, ali i neverovatnu neposrednost devojke iz komšiluka. Ričard je manično pio. Na kraju se toliko napio da je povraćao u metalnu posudu s ledom u kojoj se servira šampanjac. Bila sam zgrožena, ali i oduševljena kad su me pozvali da s njima pođem u Pariz, gde je trebalo da snimaju novi film. Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Sa Ričardom Bartonom počela je da izlazi kada se rastao sa Liz Tejlor. Otkrila je i da su bili na korak do venčanja.

- Ričardu se sviđala ideja da se oženi princezom, makar i bez zemlje, a meni se dopadala mogućnost da zaigram na filmu.

Do venčanja bi, kako je kazala, možda i došlo da Ričard Barton nije imao veliki problem sa alkoholom. Rastali su se tokom zajedničkog boravka u Nici, gde je on snimao film “Džekpot”, a i ona sama je imala manju ulogu. Photo by Hulton Archive/Getty Images

U London se vratila sama, ne osvrćući se na glumca kojeg je ostavila samog.

