Zvanično tinejdžerka: Buduća švedska kraljica proslavila 13. rođendan

Švedska kraljevska porodica od sada ima i jednu tinejdžerku. Princeza Estel, ćerka princeze Viktorije i princa Danijela, proslavila je 13. rođendan. Kate Gabor The Royal Court of Sweden

Važan datum kraljevski dvor obeležio je nizom novih fotografija.

Slike buduće švedske kraljice snimljene su uoči njenog rođendana, u Kraljevskoj palati. Fotografije je uradila čuvena Kejt Gabor, koja je snimila i prvu fotografiju princeze Estel, nedugo nakon rođenja.

Princeza Estel ovog puta je pozirala u svetlo sivom džemperu kratkih rukava i suknji, dok joj je duga kosa padala u talasima. Pored jedne od slika objavljenih na Instagramu, Kraljevski dvoj je napisao: “Srećan 13. rođendan, princezo Estel”. Kate Gabor The Royal Court of Sweden

Estel je najstarija unuka kralja Karla Gustava i kraljice Silvije. Viktorija i Danijel svoje prvo dete, Estel, dočekali su 23. februara 2012. godine, u bolnici Karolinska. U međuvremenu su dobili i sina Olivera, koji će 2. marta napuniti 9 godina.

Princeza Estel trenutno je druga u redu za švedski tron, posle svoje majke.

Predstavnica je nove generacije budućih ženskih vladara. Zajedno sa belgijskom princezom Elizabet, holandskom princezom Katarinom-Amalijom i norveškom princezom Aleksandrom Ingrid, Estel će najverovatnije sredinom veka dospeti do prestola. Kate Gabor The Royal Court of Sweden