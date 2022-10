Misterija krvavih minđuša Megan Markl: Hari šokiran, oglasili se advokati

Minđuše Megan Markl podigle buru u javnosti

Posle krvavih dijamanata na red su stigle – krvave minđuše. Ovog puta u glavnoj ulozi našla se jedna članica najpopularnije kraljevske porodice. Doduše, odbegla članica. Megan Markl jedna je od (anti)heroina knjige „Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players behind the House of Windsor“. Autor Valentajn Lou između ostalog navodi da je kinjila osoblje dok je sa Harijem živela u Londonu i da je prvu godinu posle venčanja trebalo da provedu u Africi, ali su odustali zbog prevelikih troškova. To su tek navodi iz knjige koja će biti objavljena naredne godine. Ono što je takođe zaintrigiralo britansku javnost je priča o minđušama. Koja li je tajna?

Dok su bili na turneji po Australiji i Južnom Pacifiku Hari i Megan su 48 sati proveli na Fidžiju. Prvog dana prisustvovali su večeri koju je priredio predsednik te ostrvske zemlje i tom prilikom vojvotkinja je nosila par dijamantskih minđuša. Mnogima su zapale za oko, ali Kensingtonska palata, tadašnje sedište Saseksovih, nije želela da komentariše njihovo poreklo, pa je samo navedeno da su pozajmljene od juvelirske kuće „Chopard“. Dve godine kasnije otkriveno je da su bile svadbeni poklon od prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, koji je neposredno pred putovanje prinčevskog para na najmanji kontinent optužen da je lično naredio ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu.

Da li bi jedna vojvotkinja smela sebi da dozvoli da nosi nakit dobijen od čoveka koji bi mogao da ima krvi na svojim rukama? Ne bi to bilo pametno, naročito zbog činjenice da se upravo Megan tako žustro zalagala za prava žena u kraljevstvu čiji tron Bin Salman treba da nasledi. Palata je, očigledno, zataškala istinu o poreklu minđuša, koje su, kako navodi jedan blog, zapravo deo kolekcije draguljarnice iz Hong Konga. Da li je to bila greška? Ili ipak laž, kako insinuira Daily Mail, koji je i objavio ovu priču.

Minđuše Megan Markl šokirale princa Harija

Da sve bude gore, Megan je krvave minđuše nosila u još jednoj prilici, ništa manje svečanoj – na proslavi sedamdesetog rođendana kralja Čarlsa. Osoblje odgovorno za registraciju detalja o kraljevskim poklonima prepoznalo je nakit i obavestilo Kensingtonsku palatu. Izvor je rekao: „Odlučili smo da se ne sukobljavamo sa Megan i Harijem u vezi s tim jer smo strahovali od njihove reakcije.“

Princ Hari bio je šokiran kada su mu saopštili odakle dolaze minđuše. Demantovano je da je Megan ikada rekla da su „pozajmljene“. Njeni advokati tvrdili su da nije imala pojma o ubistvu novinara, još manje o umešanosti saudijskog princa u to. Što se tiče Mohameda bin Salmana, on je još prestolonaslednik, a krajem septembra postao je i premijer Saudijske Arabije.