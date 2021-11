Ljubavnica Alberta od Monaka razvezala jezik, princezi Šarlin preseo povratak kući: Sobu našeg sina premestila je u krilo za poslugu

Ljubavnica Alberta od Monaka besna

Princ Albert do sada je priznao dvoje vanbračne dece, ali oni, iako su stariji od blizanaca Žaka i Gabrijele koje ima sa zakonitom suprugom, ne mogu da ga naslede na prestolu Monaka. Za to se pobrinuo pokojni Renije koji je, znajući za brojne afere nestašnog sina, promenio zakon. U Ustav je, naime, uneo amandman po kome vanbračna deca nemaju pravo na tron kneževine.

Ljubavnica Alberta od Monaka samouverena

To zna i Albertova bivša ljubavnica Nikol Koste (49), stjuardesa iz Togoa. Upoznali su se na letu za Pariz i održavali vezu nekoliko godina, sve dok nije prekinuta pod Renijeovim pritiskom. No, dok su bili u vezi svet je 2003. ugledao Aleksandar, koji je dobio prezime Grimaldi jer je otac morao da ga prizna kada ga je DNK test odao. Finansijski je podržavao i njega i njegovu majku, a Aleksandar ima i svoje odaje na dvoru.

‒ Albert je ispunio obećanje: stvari se dobro razvijaju i idu svojim tokom, čime sam veoma zadovoljna. Suprotno onome o čemu su mediji pisali, u potpunosti je preuzeo ulogu oca. Aleksandar je nasledio moju dobrotu, ali i Albert je nežan i osećajan čovek. Njih dvojica su se odlično slagala sve dok se odnos nije zakomplikovao Šarlininim dolaskom u Albertov život. Prilikom princezinih susreta sa našim sinom dolazilo je do nekih stvari koje su me šokirale. Na primer, kada je Albert bio odsutan, premestila je Aleksandrovu sobu u krilo za poslugu. Kao majka ne mogu to da opravdam ‒ rekla je Nikol i dodala da se osamnaestogodišnji Aleksandar odlično slaže sa blizancima.